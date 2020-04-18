Какие ежедневные привычки помогут вам поднять настроение: 4 главных совета

18 апреля 2020 14:30 Антонина Старовойт
Какие ежедневные привычки помогут вам поднять настроение: 4 главных совета
Какие ежедневные привычки помогут вам поднять настроение: 4 главных совета
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Психологическое здоровье - важная составляющая организма каждого человека. Как же держать его в пределах нормы?

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Сегодня мы расскажем, какие привычки необходимо себе завести, чтобы не чувствовать эмоциональных качелей изо дня в день

Уделяйте время спорту

Даже минимальная физическая нагрузка способна стимулировать выработку гормона счастья - эндорфина. Именно он отвечает за наше настроение и общее психологическое здоровье. Так же двигательная активность активизирует кровообращение, повышает выносливость и улучшает физическую форму. 

Правильно питайтесь 

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Как оказалось, жирная пища не только влияет негативно на наш желудок, но еще и на психоэмоциональное здоровье. Старайтесь питаться так, чтобы завтрак был самым сытным приемом вашей пищи. Затем должен идти обед и совсем немного ужин. Так же контролируйте количество потребляемой воды. Оно должно составлять до 2 литров выпитой жидкости в день. Внимание: сюда не относятся напитки в виде кофе, чая и тд. 

Не уходите в себя

Погружение в себя чревато длительной рефлексией и еще большим ухудшением здоровья. Чтобы этого избежать, обязательно обращайтесь за помощью к друзьями или родным. Вам необязательно объяснять причину плохого настроения. Заведите тему за обыденные вещи. Поверьте, общение с людьми так же стимулирует выработку полезных для организма гормонов счастья. 

Следите за режимом сна 

Правильный режим сна может навсегда спасти вас от многих проблем с организмом: от ожирения до расстройства психоэмоционального фона. Чтобы не чувствовать себя разбитыми по утрам и не страдать от головной боли, ложитесь спать в тот же день, когда вы и проснулись. 

Напомним, 

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