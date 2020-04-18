Какие ежедневные привычки помогут вам поднять настроение: 4 главных совета
Психологическое здоровье - важная составляющая организма каждого человека. Как же держать его в пределах нормы?
Уделяйте время спорту
Даже минимальная физическая нагрузка способна стимулировать выработку гормона счастья - эндорфина. Именно он отвечает за наше настроение и общее психологическое здоровье. Так же двигательная активность активизирует кровообращение, повышает выносливость и улучшает физическую форму.
Правильно питайтесь
Не уходите в себя
Погружение в себя чревато длительной рефлексией и еще большим ухудшением здоровья. Чтобы этого избежать, обязательно обращайтесь за помощью к друзьями или родным. Вам необязательно объяснять причину плохого настроения. Заведите тему за обыденные вещи. Поверьте, общение с людьми так же стимулирует выработку полезных для организма гормонов счастья.
Следите за режимом сна
Правильный режим сна может навсегда спасти вас от многих проблем с организмом: от ожирения до расстройства психоэмоционального фона. Чтобы не чувствовать себя разбитыми по утрам и не страдать от головной боли, ложитесь спать в тот же день, когда вы и проснулись.