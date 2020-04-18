Какие ежедневные привычки помогут вам поднять настроение: 4 главных совета

Психологическое здоровье - важная составляющая организма каждого человека. Как же держать его в пределах нормы?

Уделяйте время спорту

Сегодня мы расскажем, какие привычки необходимо себе завести, чтобы не чувствовать эмоциональных качелей изо дня в день

Даже минимальная физическая нагрузка способна стимулировать выработку гормона счастья - эндорфина. Именно он отвечает за наше настроение и общее психологическое здоровье. Так же двигательная активность активизирует кровообращение, повышает выносливость и улучшает физическую форму.

Правильно питайтесь

Не уходите в себя

Как оказалось, жирная пища не только влияет негативно на наш желудок, но еще и на психоэмоциональное здоровье. Старайтесь питаться так, чтобы завтрак был самым сытным приемом вашей пищи. Затем должен идти обед и совсем немного ужин. Так же контролируйте количество потребляемой воды. Оно должно составлять до 2 литров выпитой жидкости в день. Внимание: сюда не относятся напитки в виде кофе, чая и тд.

Погружение в себя чревато длительной рефлексией и еще большим ухудшением здоровья. Чтобы этого избежать, обязательно обращайтесь за помощью к друзьями или родным. Вам необязательно объяснять причину плохого настроения. Заведите тему за обыденные вещи. Поверьте, общение с людьми так же стимулирует выработку полезных для организма гормонов счастья.

Следите за режимом сна

Правильный режим сна может навсегда спасти вас от многих проблем с организмом: от ожирения до расстройства психоэмоционального фона. Чтобы не чувствовать себя разбитыми по утрам и не страдать от головной боли, ложитесь спать в тот же день, когда вы и проснулись.

Напомним,