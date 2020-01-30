Этот фрукт избавит вас от плохого настроения!

Ощущаете подавленное настроение и абсолютное отсутствие желания что-либо делать?

Сегодня мы расскажем об одном чудесном фрукте , которые способен победить вашу депрессию раз и навсегда. Ну или хотя бы на пару часов.

Диетологи рекомендуют обратить внимание на потребление бананов в своем рационе.

Как это работает?

Бананы содержат в своем составе триптофан, а также витамины А, В6 и С, клетчатку, калий, фосфор, железо и углеводы. Витамин В6 преобразует триптофан в гормон серотонин, благодаря чему улучшается настроение. Также это избавляет от беспокойства, хронической усталости и бессонницы.

Альтернатива бананам

Если бананы не для вас, не расстраивайтесь: мы подготовили для вас несколько альтернатив. К примеру, говяжью печень, тунец, лосось и куриную грудку, которые содержат в себе витамин B6. Также обратите внимание на углеводные источники витамина В6 - злаки и картофель. В вареной картошке содержится столько же витамина В6, сколько в банане среднего размера.

Напомним,