Этот фрукт избавит вас от плохого настроения!
Ощущаете подавленное настроение и абсолютное отсутствие желания что-либо делать?
Диетологи рекомендуют обратить внимание на потребление бананов в своем рационе.
Как это работает?
Альтернатива бананам
Если бананы не для вас, не расстраивайтесь: мы подготовили для вас несколько альтернатив. К примеру, говяжью печень, тунец, лосось и куриную грудку, которые содержат в себе витамин B6. Также обратите внимание на углеводные источники витамина В6 - злаки и картофель. В вареной картошке содержится столько же витамина В6, сколько в банане среднего размера.
Напомним,