Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)

16 сентября 2020 10:20 Алла Лысак
Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
pixabay.com

Чизкейк любят все! Десерт можно готовить в любое время года, используя как свежие, так и консервированные фрукты.

Ингредиенты:

  • Сыр маскарпоне 400 г.,
  • Ананас 250 г.,
  • Сахар 100 г., 
  • Мука 120 г.,
  • Сливочное масло 50 г.,
  • Крахмал 20 г.,
  • Желатин 20 г.,
  • Разрыхлитель 10 г.,
  • Яйца 2 шт.,
  • Мандарин 2 шт.,
  • Груша 1 шт.,
  • Киви 1 шт.

Способ приготовления:

1. Растапливаем сливочное масло.

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2. Просеиваем муку в миску, добавляем 50% сахара, крахмал и разрыхлитель. 

3. Яйца взбиваем до появления пены, добавляем растопленное масло и перешиваем.

Теперь к яичной смеси добавляем мучную, замешиваем тесто. 

4. Печем корж в разъемной форме, смазанной сливочным маслом и мукой, в разогретой до 180 градусов духовке. 

5. Желатин разводим в сиропе от консервированных ананасов, добавляем оставшийся сахар. 

6. Добавляем в миску к сыру половину желатиновой массы и перемешиваем до однородности. 

7. С коржа срезаем верхний слой, оставляем в форме и заливаем творожной начинкой. Убираем в холодильник на 1 час. 

7. Сверху выкладываем ломтики наших фруктов, заливаем оставшимся желе и снова оставляем в холодильнике на час. Приятного аппетита!

Напомним, 

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