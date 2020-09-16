Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
Чизкейк любят все! Десерт можно готовить в любое время года, используя как свежие, так и консервированные фрукты.
Ингредиенты:
- Сыр маскарпоне 400 г.,
- Ананас 250 г.,
- Сахар 100 г.,
- Мука 120 г.,
- Сливочное масло 50 г.,
- Крахмал 20 г.,
- Желатин 20 г.,
- Разрыхлитель 10 г.,
- Яйца 2 шт.,
- Мандарин 2 шт.,
- Груша 1 шт.,
- Киви 1 шт.
Способ приготовления:
1. Растапливаем сливочное масло.
3. Яйца взбиваем до появления пены, добавляем растопленное масло и перешиваем.
Теперь к яичной смеси добавляем мучную, замешиваем тесто.
4. Печем корж в разъемной форме, смазанной сливочным маслом и мукой, в разогретой до 180 градусов духовке.
5. Желатин разводим в сиропе от консервированных ананасов, добавляем оставшийся сахар.
6. Добавляем в миску к сыру половину желатиновой массы и перемешиваем до однородности.
7. С коржа срезаем верхний слой, оставляем в форме и заливаем творожной начинкой. Убираем в холодильник на 1 час.
7. Сверху выкладываем ломтики наших фруктов, заливаем оставшимся желе и снова оставляем в холодильнике на час. Приятного аппетита!
Напомним,