ТОП-5 продуктов, которые поднимут настроение на карантине (и сохранят фигуру)

20 марта 2020 12:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 продуктов, которые поднимут настроение на карантине (и сохранят фигуру)
ТОП-5 продуктов, которые поднимут настроение на карантине (и сохранят фигуру)
pixabay.com

Ситуация в мире, скажем прямо, оставляет желать лучшего. Именно поэтому люди испытывают эмоциональное напряжение.

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Сегодня мы расскажем, как его уменьшить за счет обычных продуктов питания. И тут не будет вредного сладкого, поверьте. 

Овсянка 

Из-за своего низкого гликемического индекса овсянка отлично стимулирует хорошее настроение. Она постепенно  выделяет энергию в кровоток, тем самым нормализуя  уровень сахара в крови и улучшая настроение. Помимо этого, она содержит полезный для хорошего расположения духа селен.

Бананы

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Кроме того, что бананы просто вкусные, они еще и содержат в себе триптофан, а также витамины А, В6 и С, клетчатку, калий, фосфор, железо и углеводы. Во время усвоения триптофана он превращается в гормон радости - серотонин. 

Шпинат

Меланхолию часто связывают с дефицитом витаминов группы В. Шпинат как раз содержит в себе сразу несколько витаминов этой группы:  B3, B6, B9 и B12. Также эти ценные вещества можно найти в брокколи и других зеленых овощах.

Черный шоколад

Один кубик черного шоколада способствует повышению гормона счастья. Употребление в неделю до 50 грамм шоколада способствует меньшей выработке гормонов стресса и снижению тревожности. 

Зерновые завтраки

Зерновые завтраки содержат в себе огромный источник кальция. Он же в свою очередь снижает уровень стресса и беспокойства. Также много кальция содержится в креветках, сардинах, тофу и вареном шпинате.

Напомним, 

 

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