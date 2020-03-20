ТОП-5 продуктов, которые поднимут настроение на карантине (и сохранят фигуру)
Ситуация в мире, скажем прямо, оставляет желать лучшего. Именно поэтому люди испытывают эмоциональное напряжение.
Овсянка
Из-за своего низкого гликемического индекса овсянка отлично стимулирует хорошее настроение. Она постепенно выделяет энергию в кровоток, тем самым нормализуя уровень сахара в крови и улучшая настроение. Помимо этого, она содержит полезный для хорошего расположения духа селен.
Бананы
Шпинат
Меланхолию часто связывают с дефицитом витаминов группы В. Шпинат как раз содержит в себе сразу несколько витаминов этой группы: B3, B6, B9 и B12. Также эти ценные вещества можно найти в брокколи и других зеленых овощах.
Черный шоколад
Один кубик черного шоколада способствует повышению гормона счастья. Употребление в неделю до 50 грамм шоколада способствует меньшей выработке гормонов стресса и снижению тревожности.
Зерновые завтраки
Зерновые завтраки содержат в себе огромный источник кальция. Он же в свою очередь снижает уровень стресса и беспокойства. Также много кальция содержится в креветках, сардинах, тофу и вареном шпинате.
Напомним,
- ТОП-5 продуктов, которые стоит включить в свой рацион этой весной
- ТОП-3 полезных продукта, которые мешают вам похудеть