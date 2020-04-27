Токсичные привычки в отношениях, на которые вы не обращаете внимания

Отношения - длительный и ежедневный труд. Проще всего просто пускать все плыть по течению, но ведь в таком случае никто из вас не знает, куда приведет это путешествие.

Ревность

Сегодня мы расскажем, как определить, что в ваших отношениях есть намек на токсичные отношения. А главное - избавиться от токсичных привычек до того, как они не перерастут в абьюзивные отношения.

Сама по себе легкая ревность в отношениях может даже их подогреть. Но если речь идет уже о чем-то, что контролировать невероятно сложно, то вам лучше пересмотреть ваше отношение к этому вопросу. Прежде всего вы высказываете свою заниженную самооценку партнеру. А затем - и свое недоверие к нему. Если вы начнете открыто разговаривать и построите доверительные отношения, то привычка ревновать испарится. Нет надобности скрывать что-либо от человека, которому доверяешь и рассказываешь что-либо без натиска или шантажа.

Регулярное обвинение партнера

Попытка откупиться от проблем

Перекладывание вины друг на друга так же ведет к выстроению токсичных отношений. Дело в том, что таким способов вы только ухудшаете взаимопонимание друг с другом, сами того чаще всего не осознавая. Секрет прост: перестаньте вымещать свою агрессию на партнере. Вам легче вряд ли станет, а вот отношения подпортить существенно это сможет. Проще всего попробовать вымещать свои негативные эмоции в каких-то хобби. К примеру, в борьбе либо танцах.

Решать проблемы нужно словами, а не подарками. Чаще всего вы просто отодвигаете время до "взрыва" в отношениях. Потому как подарки могут подарить вам непродолжительную радость, но уж точно не душевное успокоение по поводу действительно важных вопросов. Попробуйте не стараться исправить конфликт подарком, а серьезно поговорить на тему того, почему вообще у вас появился конфликт.

Напомним,