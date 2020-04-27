Токсичные привычки в отношениях, на которые вы не обращаете внимания
Отношения - длительный и ежедневный труд. Проще всего просто пускать все плыть по течению, но ведь в таком случае никто из вас не знает, куда приведет это путешествие.
Ревность
Сама по себе легкая ревность в отношениях может даже их подогреть. Но если речь идет уже о чем-то, что контролировать невероятно сложно, то вам лучше пересмотреть ваше отношение к этому вопросу. Прежде всего вы высказываете свою заниженную самооценку партнеру. А затем - и свое недоверие к нему. Если вы начнете открыто разговаривать и построите доверительные отношения, то привычка ревновать испарится. Нет надобности скрывать что-либо от человека, которому доверяешь и рассказываешь что-либо без натиска или шантажа.
Регулярное обвинение партнера
Попытка откупиться от проблем
Решать проблемы нужно словами, а не подарками. Чаще всего вы просто отодвигаете время до "взрыва" в отношениях. Потому как подарки могут подарить вам непродолжительную радость, но уж точно не душевное успокоение по поводу действительно важных вопросов. Попробуйте не стараться исправить конфликт подарком, а серьезно поговорить на тему того, почему вообще у вас появился конфликт.
Напомним,