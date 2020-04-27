Токсичные привычки в отношениях, на которые вы не обращаете внимания

27 апреля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Токсичные привычки в отношениях, на которые вы не обращаете внимания
Токсичные привычки в отношениях, на которые вы не обращаете внимания
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Отношения - длительный и ежедневный труд. Проще всего просто пускать все плыть по течению, но ведь в таком случае никто из вас не знает, куда приведет это путешествие.

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Сегодня мы расскажем, как определить, что в ваших отношениях есть намек на токсичные отношения. А главное - избавиться от токсичных привычек до того, как они не перерастут в абьюзивные отношения. 

Ревность

Сама по себе легкая ревность в отношениях может даже их подогреть. Но если речь идет уже о чем-то, что контролировать невероятно сложно, то вам лучше пересмотреть ваше отношение к этому вопросу. Прежде всего вы высказываете свою заниженную самооценку партнеру. А затем - и свое недоверие к нему.  Если вы начнете открыто разговаривать и построите доверительные отношения, то привычка ревновать испарится. Нет надобности скрывать что-либо от человека, которому доверяешь и рассказываешь что-либо без натиска или шантажа. 

Регулярное обвинение партнера 

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Перекладывание вины друг на друга так же ведет к выстроению токсичных отношений. Дело в том, что таким способов вы только ухудшаете взаимопонимание друг с другом, сами того чаще всего не осознавая. Секрет прост: перестаньте вымещать свою агрессию на партнере. Вам легче вряд ли станет, а вот отношения подпортить существенно это сможет. Проще всего попробовать вымещать свои негативные эмоции в каких-то хобби. К примеру, в борьбе либо танцах. 

Попытка откупиться от проблем

Решать проблемы нужно словами, а не подарками. Чаще всего вы просто отодвигаете время до "взрыва" в отношениях. Потому как подарки могут подарить вам непродолжительную радость, но уж точно не душевное успокоение по поводу действительно важных вопросов. Попробуйте не стараться исправить конфликт подарком, а серьезно поговорить на тему того, почему вообще у вас появился конфликт. 

Напомним, 

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