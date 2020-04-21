Вы - в токсичных отношениях: главные признаки того, что все не в порядке

Токсичные отношения могут случиться абсолютно с каждым. Важно понимать, что в этом не кроется только лишь одна ваша вина и уметь анализировать происходящее.

Сегодня мы расскажем о том, какие отношения можно назвать токсичными и почему это совсем ненормально.

Вами манипулируют

Когда мужчина заставляет вас выбирать межу ним и подругами, к примеру, это по умолчанию говорит о его токсичности и диктаторских замашках. Вы должны давать друг другу пространство для свободы дышать. В то время как шантаж только еще больше ведет ваши отношения в пропасть. Если ваш партнер подавляет ваши желания, бегите от него как можно быстрее.

Вас хотят изменить

Если вас выбрал человек для отношений, то уж точно не для того, чтобы, как куклу, менять вашу внешность, повадки и характер. Выбирают прежде всего вас уже за те качества, которыми вы обладаете. Если же вас всячески пытаются изменить, следует задуматься над тем, правда ли вы так дороги партнеру в этих отношениях. Любые звоночки об изменении образа либо характера - признак того, что партнер не уважает вас как личность.

Вас часто обижают

Страстное применение это, конечно, чудесно. Но по факту, это дорога в конечный пункт прибытия. Сомневаетесь? Будьте уверены: страсть может спасти отношения, которые держатся исключительно только на ней. Но у вас есть выбор: либо поговорить откровенно обо всем, что вас не устраивает, либо разойтись. Ссоры токсичны сами по себе. А если они превратились в регулярность, то не о какой здоровой связи речи быть не может.

Вы регулярно сталкиваетесь со сравнениями

Это к пункту о том, чтобы переделать под копирку. Сравнение с кем-то другим чревато тем, что вы можете потерять свою личность. Или, как минимум, самооценку. Нездоровое желание сравнить вас с кем-то другим грозит многими психологическими проблемами для вас. Хорошо подумайте: готовы ли вы жертвовать своим здоровьем ради таких токсичных отношений?

Напомним,