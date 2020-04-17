Почему необходимо давать личное пространство в отношениях: 4 главные причины
Отношения не должны строиться только вокруг друг друга. В мире же есть еще и другие дела, кроме любви, разве нет?
Сегодня мы расскажем, почему все же необходимо давать эту свободу и как это сделать правильно, чтобы ваши отношения продолжались долго и счастливо.
Дайте время на хобби
Разрешите себе дружить с разными людьми
Большая общая компания это чудесно, но не забывайте и о тех друзьях, которые бы не были как-либо связаны с вашим партнером. Во-первых, таким образом вы можете точно быть уверенны, что никто не разболтает партнеру какой-либо секрет ваш. А во-вторых, так вы можете приобрести не только дружеское надежное плечо, но и верную отдушину.
Ведите быт по-разному
Если вы уже живете вместе, тогда к личным границам нужно подходить с еще большем креативностью. К примеру, нет ничего плохого, если вы не делаете все вместе и сообща. Каждый из вас имеет право смотреть разные фильмы и читать разные книги. Главное - предварительно это проговорить, чтобы ни у кого не было каких-либо тайных обид.
Отдельное принятие решений
Опять же: ваша жизнь не должна крутиться только лишь вокруг отношений. Соответсвенно, и ваши решения, которые не касаются общего быта и друг друга, вполне могут приниматься только вами. Вы - партнеры, а не созависимые друг от друга люди. Пытайтесь уделять больше времени себе - тогда гармония в отношениях будет обеспечена.
Напомним,