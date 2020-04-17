Почему необходимо давать личное пространство в отношениях: 4 главные причины

Отношения не должны строиться только вокруг друг друга. В мире же есть еще и другие дела, кроме любви, разве нет?

Личное пространство - достаточно скользкая и сложная тема, которую трудно затрагивать и невозможно быстро отпустить . Дело в том, что во многих отношений один или оба партнера часто не чувствуют личностных границ, что чревато быстрым выгоранием и непродолжительностью в отношениях.

Сегодня мы расскажем, почему все же необходимо давать эту свободу и как это сделать правильно, чтобы ваши отношения продолжались долго и счастливо.

Дайте время на хобби

Разрешите себе дружить с разными людьми

Люди без хобби достаточно неинтересны. У вас может и общее хобби (совместный просмотр фильмов, к примеру). Но так же вы можете поискать и занятия только для себя. Они могут совсем не совпадать с интересами друг друга, но тут важно слушать в первую очередь себя. Давно мечтали пойти на танцы? Вас ничего не держит. Сделайте вечер пятницы посвященным танцам для вас и просмотра футбола для него. Таким образом вы приобретаете больше жизненного опыта, которым можете делиться с партнером.

Большая общая компания это чудесно, но не забывайте и о тех друзьях, которые бы не были как-либо связаны с вашим партнером. Во-первых, таким образом вы можете точно быть уверенны, что никто не разболтает партнеру какой-либо секрет ваш. А во-вторых, так вы можете приобрести не только дружеское надежное плечо, но и верную отдушину.

Ведите быт по-разному

Если вы уже живете вместе, тогда к личным границам нужно подходить с еще большем креативностью. К примеру, нет ничего плохого, если вы не делаете все вместе и сообща. Каждый из вас имеет право смотреть разные фильмы и читать разные книги. Главное - предварительно это проговорить, чтобы ни у кого не было каких-либо тайных обид.

Отдельное принятие решений

Опять же: ваша жизнь не должна крутиться только лишь вокруг отношений. Соответсвенно, и ваши решения, которые не касаются общего быта и друг друга, вполне могут приниматься только вами. Вы - партнеры, а не созависимые друг от друга люди. Пытайтесь уделять больше времени себе - тогда гармония в отношениях будет обеспечена.

Напомним,