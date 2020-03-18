Секс без чувств: как понять, что между вами только физическое желание?
Секс в отношениях - прекрасная и незаменимая вещь. Однако не всегда в нем есть что-либо, кроме физического желания.
Думает только о себе
А секс ведь для двоих! Если ваш партнер не забоится о вашем комфорте, удовольствии, а концентрируется только на своем, то это красный индикатор его возможного безразличия к вашим чувствам. Возможно, он даже остается глухим к вашим желаниям и просьбам относительно постели.
Вопросы о качестве
Процесс "после"
Ни менее важным является и ритуал после секса. Если партнер просто уткнулся носом в телефон или - еще хуже- сразу лег спать, то стоит обратить внимание на подобное поведение. Вероятнее всего, как мы говорили ранее, он думал только о себе и своем удовольствии. Процесс "после" важен по многим причинам. А некоторые считают его куда более интимным.
Контрацепция
Когда партнер настаивает на незащищенном сексе, а о семье речи пока вовсе нет, стоит задуматься: так ли он бережет ваши чувства. Возможно, он полагает, что о контрацепции вы позаботитесь сами. Бегите как можно дальше от подобных людей.
Мысли о скором завершении
В ситуациях когда вы думаете о скорейшем завершении процесса, следует задуматься над возможным финалом отношений. Иначе какой в этом всем смысл?
Напомним,