Секс без чувств: как понять, что между вами только физическое желание?

18 марта 2020 13:00 Антонина Старовойт
Секс без чувств: как понять, что между вами только физическое желание?
Секс без чувств: как понять, что между вами только физическое желание?
pixabay.com

Секс в отношениях - прекрасная и незаменимая вещь. Однако не всегда в нем есть что-либо, кроме физического желания.

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Сегодня мы расскажем, как распознать секс, не имеющий в себе никаких чувств. Приготовьтесь. 

Думает только о себе

А секс ведь для двоих! Если ваш партнер не забоится о вашем комфорте, удовольствии, а концентрируется только на своем, то это красный индикатор его возможного безразличия к вашим чувствам. Возможно, он даже остается глухим к вашим желаниям и просьбам относительно постели. 

Вопросы о качестве

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Если партнер интересуется, понравилось ли вам или нет, то вероятнее всего, он даже не успел уловить ваши импульсы и физические шевеления тела. Мы не говорим уже о стонах и криках. В здоровых отношениях парень чувствует удовлетворение своей половинки. И в то же время чувствует когда она имитирует, помните. 

Процесс "после"

Ни менее важным является и ритуал после секса. Если партнер просто уткнулся носом в телефон или - еще хуже- сразу лег спать, то стоит обратить внимание на подобное поведение. Вероятнее всего, как мы говорили ранее, он думал только о себе и своем удовольствии. Процесс "после" важен по многим причинам. А некоторые считают его куда более интимным. 

Контрацепция

Когда партнер настаивает на незащищенном сексе, а о семье речи пока вовсе нет, стоит задуматься: так ли он бережет ваши чувства. Возможно, он полагает, что о контрацепции вы позаботитесь сами. Бегите как можно дальше от подобных людей. 

Мысли о скором завершении 

В ситуациях когда вы думаете о скорейшем завершении процесса, следует задуматься над возможным финалом отношений. Иначе какой в этом всем смысл?

Напомним,

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