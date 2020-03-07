Анатолий Анатолич рассекретил секс-фантазию своей жены: «К сожалению, у меня не растут»
Известный украинский телеведущий стал гостем беспредел-шоу "Ночь в баре", которое выходит на YouTube.
Крутые истории звучали от каждого гостя, однако Анатолий Анатолич покорил своей откровенностью. В рубрике "Правда или действие" он озвучил свою эротическую фантазию, о которой мечтает попробовать со своей женой Юлой.
Телеведущий рассказал, что его любимая хотела бы увидеть его в несколько ином образе.
Моя жена хотела бы попробовать секс с усатым мужчиной, но у меня нет усов. Они, к сожалению, не растут. Но это наша общая мечта.
Именно поэтому Анатолий немного позавидовал своему коллеге, Валентину Михиенко, который отрастил прикольные усики.
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