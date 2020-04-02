ТОП-3 способа ненавязчиво намекнуть парню на то, что вы хотите серьезных отношений

Хоть парни и редко понимают намеки, но некоторые все же поддаются их эмоциональному интеллекту.

Не давите на парня

Такова природа мужчин: сильный напор только лишь отталкивает их и заставляет делать на ваш шаг вперед два назад. Возможно, они не могут принять тот факт, что инициатива и напор исходит не от них. Поэтому надо быть хитрее. Для начала убедитесь, что вы оба настроены по настроению говорить на тему долгосрочных отношений. Но будьте готовы к любым вариантам ответа. Мужчина по умолчанию не должен говорить, что готов провести с вами всю жизнь. Поэтому отключите режим истерички и включите спокойный настрой. Никаких скандалов и манипуляций.

Выберите подходящее время

Говорите в лоб

Это не должен быть разговор за обеденным перерывом или перед снов. Так же не стоит говорить об этом в компании друзей. Если еще в начале ваших отношений, вы договорились о том, что никто никому ничего не должен, то говорить о серьезных отношениях как минимум глупо. Ровно как и не стоит говорить об этом, если вы видитесь раз в два месяца и в целом это никак не похоже на любые отношения. Возможно, вы сами понимаете, что вам не по пути, но ждете изменений со стороны мужчины либо удобного случая с ним разойтись. Не стоит, ведь так можно ждать еще не один месяц. Но и рубить с плеча не стоит.

Не стоит увиливать или давить на жалость. Лишним будет так же слишком резко сообщать о желании прекратить отношения. Если же вы понимаете, что настроены серьезно и ждете того же от партнера, то лучше так у него и спросить. Говорите честно о ваших желаниях и просите партнера быть с вами тоже максимально честным.

Важно!

Не тешьте себя мечтами о красивой картинке, где у вас с партнером семейная идиллия. Далеко не все отношения ведут к такому развитию. Но это нормально. Оценивайте трезво шансы вашего союза и слушайте свой внутренний голос.

Напомним,