ТОП-3 способа ненавязчиво намекнуть парню на то, что вы хотите серьезных отношений

2 апреля 2020 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 способа ненавязчиво намекнуть парню на то, что вы хотите серьезных отношений
ТОП-3 способа ненавязчиво намекнуть парню на то, что вы хотите серьезных отношений
pixabay.com

Хоть парни и редко понимают намеки, но некоторые все же поддаются их эмоциональному интеллекту.

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Сегодня мы расскажем, как правильно сказать парню о том, что вы заинтересованы строить с ним долгие и крепкие отношения в радости и (надеемся, такого не будет) горе. А заодно и узнать о его намерениях. 

Не давите на парня

Такова природа мужчин: сильный напор только лишь отталкивает их и заставляет делать на ваш шаг вперед два назад. Возможно, они не могут принять тот факт, что инициатива и напор исходит не от них. Поэтому надо быть хитрее. Для начала убедитесь, что вы оба настроены по настроению говорить на тему долгосрочных отношений. Но будьте готовы к любым вариантам ответа. Мужчина по умолчанию не должен говорить, что готов провести с вами всю жизнь. Поэтому отключите режим истерички и включите спокойный настрой. Никаких скандалов и манипуляций. 

Выберите подходящее время

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Это не должен быть разговор за обеденным перерывом или перед снов. Так же не стоит говорить об этом в компании друзей. Если еще в начале ваших отношений, вы договорились о том, что никто никому ничего не должен, то говорить о серьезных отношениях как минимум глупо. Ровно как и не стоит говорить об этом, если вы видитесь раз в два месяца и в целом это никак не похоже на любые отношения. Возможно, вы сами понимаете, что вам не по пути, но ждете изменений со стороны мужчины либо удобного случая с ним разойтись. Не стоит, ведь так можно ждать еще не один месяц. Но и рубить с плеча не стоит. 

Говорите в лоб

Не стоит увиливать или давить на жалость. Лишним будет так же слишком резко сообщать о желании прекратить отношения. Если же вы понимаете, что настроены серьезно и ждете того же от партнера, то лучше так у него и спросить. Говорите честно о ваших желаниях и просите партнера быть с вами тоже максимально честным. 

Важно!

Не тешьте себя мечтами о красивой картинке, где у вас с партнером семейная идиллия. Далеко не все отношения ведут к такому развитию. Но это нормально. Оценивайте трезво шансы вашего союза и слушайте свой внутренний голос. 

Напомним,

 

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