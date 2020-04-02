ТОП-3 способа ненавязчиво намекнуть парню на то, что вы хотите серьезных отношений
Хоть парни и редко понимают намеки, но некоторые все же поддаются их эмоциональному интеллекту.
Не давите на парня
Такова природа мужчин: сильный напор только лишь отталкивает их и заставляет делать на ваш шаг вперед два назад. Возможно, они не могут принять тот факт, что инициатива и напор исходит не от них. Поэтому надо быть хитрее. Для начала убедитесь, что вы оба настроены по настроению говорить на тему долгосрочных отношений. Но будьте готовы к любым вариантам ответа. Мужчина по умолчанию не должен говорить, что готов провести с вами всю жизнь. Поэтому отключите режим истерички и включите спокойный настрой. Никаких скандалов и манипуляций.
Выберите подходящее время
Говорите в лоб
Не стоит увиливать или давить на жалость. Лишним будет так же слишком резко сообщать о желании прекратить отношения. Если же вы понимаете, что настроены серьезно и ждете того же от партнера, то лучше так у него и спросить. Говорите честно о ваших желаниях и просите партнера быть с вами тоже максимально честным.
Важно!
Не тешьте себя мечтами о красивой картинке, где у вас с партнером семейная идиллия. Далеко не все отношения ведут к такому развитию. Но это нормально. Оценивайте трезво шансы вашего союза и слушайте свой внутренний голос.
Напомним,