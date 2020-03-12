Вы избегаете отношений: главные признаки

В этом нет вовсе ничего плохого, но мы не можем не предупредить, что страхи только делают нас слабее.

Вы никуда не выходите

Сегодня мы расскажем о главных признаках того, что вы всячески избегаете романтических отношений.

Речь не о социопатии, а об обычных выходах в свет с подругами. Компании вы предпочитаете пребывание дома. Таким образом вы уменьшаете возможность с кем-то познакомиться до нуля.

Вы не принимаете флирт

Вы рассчитываете на Вселенную

Мужчины редко проявляют внимание к тем, кого не хотели бы впечатлить. Очевидно, что такое внимание говорить про их интерес. Поэтому не стоит думать, что комплимент по поводу вашей новой стрижки сделан просто из вежливости. Возможно, с вами пытаются познакомиться. Но подумайте сами: а что вы теряете?

Да, судьба - это прекрасно. Но если сидеть в четырех стенах, ожидая своего принца, то далеко уйти вы не сможете. А вот ваш суженный вполне может.

У вас завышенные требования

Ваши придирки к очередному парню просто из-за его громкого смеха или длинных носков - основный индикатор вашей неготовности и токсичности к отношениям.

Вы верите, что вернетесь к бывшему

Пора двигаться дальше и отпускать тех, кто блокирует ваши попытки начать новые отношения. А самое главное - отпустить неуверенную и испуганную вас. Ведь в любом случае вы должны остаться сама у себя.

Напомним,