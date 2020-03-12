Вы избегаете отношений: главные признаки
В этом нет вовсе ничего плохого, но мы не можем не предупредить, что страхи только делают нас слабее.
Вы никуда не выходите
Речь не о социопатии, а об обычных выходах в свет с подругами. Компании вы предпочитаете пребывание дома. Таким образом вы уменьшаете возможность с кем-то познакомиться до нуля.
Вы не принимаете флирт
Вы рассчитываете на Вселенную
Да, судьба - это прекрасно. Но если сидеть в четырех стенах, ожидая своего принца, то далеко уйти вы не сможете. А вот ваш суженный вполне может.
У вас завышенные требования
Вы верите, что вернетесь к бывшему
Пора двигаться дальше и отпускать тех, кто блокирует ваши попытки начать новые отношения. А самое главное - отпустить неуверенную и испуганную вас. Ведь в любом случае вы должны остаться сама у себя.
Напомним,