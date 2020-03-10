ТОП-3 признака, что вам не хватает сна и чем это опасно
Если вы еще не падаете в обморок от усталости, а волосы пока остаются на голове, это не признак пренебрегать сном.
Вам не хочется секса
Первым признаком хронического недосыпа является ситуация с моментальным засыпанием в кровати. При этом мыслей о сексе у вас нет вообще. А любые предложения партнера вы просто игнорируете. На самом деле, это естественная реакция. Врачи уверены, что при хроническом недосыпе либидо стремится к нулю, ведь у организма просто нет сил чего-либо хотеть.
Вы быстро засыпаете
У вас есть отеки после сна
Регулярные отеки по утрам свидетельствуют о том, что ваш организм находится в постоянном стрессовом состоянии. Особенно если после длительного сна на выходных вы их все еще обнаруживаете. Примечательно, что при хроническом недосыпе не помогает и кофе: его можно выпить хоть литр, но проснуться все равно не получается. Если вы мало спите, ваш иммунитет постепенно будет снижаться до отметки 0. Кстати, витамины эту ситуацию не спасают, поскольку недосып требует исключительно изменения самого режима.
Напомним,