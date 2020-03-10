ТОП-3 признака, что вам не хватает сна и чем это опасно

Если вы еще не падаете в обморок от усталости, а волосы пока остаются на голове, это не признак пренебрегать сном.

Вам не хочется секса

Сегодня мы расскажем о главных признаках , которые указывают на то, что вам катастрофически не хватает сна.

Первым признаком хронического недосыпа является ситуация с моментальным засыпанием в кровати. При этом мыслей о сексе у вас нет вообще. А любые предложения партнера вы просто игнорируете. На самом деле, это естественная реакция. Врачи уверены, что при хроническом недосыпе либидо стремится к нулю, ведь у организма просто нет сил чего-либо хотеть.

Вы быстро засыпаете

У вас есть отеки после сна

А точнее - отключаетесь. Врачи говорят, что если вы засыпаете быстрее, чем за 5 минут, то это весьма тревожный звоночек. В первую очередь это говорит о катастрофической нехватке сил у вашего организма. Нормальным процессом считается ситуация, когда вы засыпаете за 8-10 минут. Также свидетельствует о недосыпе ситуация, когда вы не можете читать, засыпаете в транспорте, а иногда и на рабочем месте. Если вы в таком состоянии постоянно, запаситесь достаточным количеством глюкозы. Зачастую хронический недосып сопровождается большим чувством голода: особенно сладкого. В такие периоды нельзя себе отказывать, так как организму нужен хоть какой-то компенсатор. Тут стоит отметить: питание должно быть исключительно здоровым, c минимальным количеством выпечки и газированных напитков.

Регулярные отеки по утрам свидетельствуют о том, что ваш организм находится в постоянном стрессовом состоянии. Особенно если после длительного сна на выходных вы их все еще обнаруживаете. Примечательно, что при хроническом недосыпе не помогает и кофе: его можно выпить хоть литр, но проснуться все равно не получается. Если вы мало спите, ваш иммунитет постепенно будет снижаться до отметки 0. Кстати, витамины эту ситуацию не спасают, поскольку недосып требует исключительно изменения самого режима.

Напомним,