Слепая: почему мужчина не хочет узаконить 10-летние отношения?

Сегодня в 18:00 на телеканале СТБ зрители увидят новые эпизоды скриптед-реалити “Сліпа” ("Слепая") - проекта, основанного на реальных историях.

Слепая провидица баба Люба направит героиню, которая запуталась в длительных отношениях.

К бабе Любе обратится 28-летняя переводчица с английского Таня, которая уже 10 лет живет в гражданском браке с Олегом. Девушка мечтает выйти за него замуж, родить детей и жить долго и счастливо. Таня не понимает, почему Олег не спешит с предложением руки и сердца, ведь у них хорошие отношения. Чтобы узнать, готов ли он связать с ней судьбу - Таня приехала к провидице. Баба Люба предостерегла девушку

Что свидетельствовало о том, что Тане и Олегу не быть вместе? И как с этим связана их спальня?

Смотрите проект “Слепая" в 18:00 на телеканале СТБ!