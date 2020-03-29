Оля Полякова делится секретом длительных отношений: Каждый должен иметь свой угол

29 марта 2020 16:00 Катерина Даниленко
Оля Полякова делится секретом длительных отношений: Каждый должен иметь свой угол
Певица Оля Полякова
социальная сеть Instagram

Артистка дала совет всем парам.

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За длительные годы семейной жизни певица Оля Полякова уже поняла залог крепких отношений и готова делиться секретом с остальными. В недавнем интервью Кате Осадчей знаменитость призналась, как выстраивает отношения с мужем, когда они находятся дома 24/7.

Так, «королева ночи» убеждена, что во всех семьях мужчина и женщина должны иметь каждый свой «угол». Именно это, по ее мнению, даст возможность прожить в браке много лет.

Нужно немного соскучиться друг за другом и встречаться. Ибо когда один за другим ходит – это очень трудно. Мы раньше так делали, может пять-шесть-семь лет было, когда мы, как придурки ходили друг за другом. Мы выработали такой способ общения, что мы вместе, но если нам нужно побыть наедине, то это не проблема,
– поделилась Полякова.

Певица Оля Полякова с мужем Вадимом / социальная сеть Instagram

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Муж артистки Вадим курит, поэтому у него есть своя курилка, где он остается наедине. Певица, в свою очередь, уединяется в своей спальне. Она проводит время за книгой или отдыхает у камина. На провокационный вопрос ведущей, делают ли они детей, Оля ответила шуткой:

Едим мы вместе, спим иногда тоже… Ой, Господи… Чем-нибудь закончится. Давайте посмотрим. Это прекрасная следующая серия.

Напомним,

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