Оля Полякова делится секретом длительных отношений: Каждый должен иметь свой угол
29 марта 2020 16:00
Певица Оля Полякова
социальная сеть Instagram
Артистка дала совет всем парам.
Оля Полякова уже поняла залог крепких отношений и готова делиться секретом с остальными. В недавнем интервью Кате Осадчей знаменитость призналась, как выстраивает отношения с мужем, когда они находятся дома 24/7.
Так, «королева ночи» убеждена, что во всех семьях мужчина и женщина должны иметь каждый свой «угол». Именно это, по ее мнению, даст возможность прожить в браке много лет.
Нужно немного соскучиться друг за другом и встречаться. Ибо когда один за другим ходит – это очень трудно. Мы раньше так делали, может пять-шесть-семь лет было, когда мы, как придурки ходили друг за другом. Мы выработали такой способ общения, что мы вместе, но если нам нужно побыть наедине, то это не проблема,– поделилась Полякова.
Певица Оля Полякова с мужем Вадимом / социальная сеть Instagram
Едим мы вместе, спим иногда тоже… Ой, Господи… Чем-нибудь закончится. Давайте посмотрим. Это прекрасная следующая серия.
Напомним,