Молодеем на глазах: эффективные упражнения из йоги для лица

7 мая 2020 11:30 Антонина Старовойт
Молодеем на глазах: эффективные упражнения из йоги для лица
Молодеем на глазах: эффективные упражнения из йоги для лица
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В погоне за стройным и красивым телом многие забывают про лицо. А ведь на него в первую очередь всегда и обращают внимание.

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Сегодня мы поделимся эффективными упражнениями из йоги для лица, которые помогут вам продлить вашу молодость и подарят ощущение свежести и бодрости на долгое время. 

Расслабление мышц

Указательный палец правой руки поставьте на основание у начала брови. Вторую руку поставьте небольшим крючком под бровь и начните делать мягкие, медленные движения ближе к середине брови. После этого упражнения вы можете почувствовать легкую боль в районе межбровной складки. Выполняйте это упражнение до тех пор, пока она не исчезнет. 

Укрепление мышцы 

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Положите два пальца на ваши виски. Зафиксируйте ткани кожи для избежания морщин и начните прищуривать глаза. Взгляд должен быть направлен перед собой либо слегка вверх. Не нужно задействовать лоб и нижнюю челюсть. Выполняйте упражнение 30 раз. Затем задержитесь еще на 10 секунд в этом положении. 

Укрепление овала лица 

Расположит кожу внутри рта. Натяните кожу на зубы. Руку сожмите в кулак и подставьте под подбородок для того, чтобы возникло сопротивление мышц. Внимательно наблюдайте за тем, чтобы во время того, как вы соберете кожу, у вас не прорисовывались морщины вокруг рта. Далее выполняйте следующее. Медленно открывайте и закрывайте нижнее челюсть. Подбородок должен быть слегка приподнят. Кулак выполняет сопротивление. Повторите 30-50 раз.

Укрепление платизмы 

Опустите руку на ключицу. Выдвиньте нижнюю челюсть и запрокиньте голову назад. Затем сформируйте из губ форму поцелуя. Удержите это положение на 2-3 секунды, а затем вернитесь в исходное. Повторяйте его 20-30 раз.  

Укрепление линии нижней челюсти 

Лучше всего выполнять его вместе с кремом. Поставьте два пальца одной руки на центр подбородка, чтобы зафиксировать зажим. Указательный палец другой руки согните в фаланге и поставьте на подбородок. Большой палец этой же руки необходимо завести под подбородок, а именно - за кость. Благодаря этому вы захватите нижнечелюстную дугу между пальцами. Медленно продвигайтесь в сторону уха по кости нижней челюсти. Аналогичные манипуляции делайте и с другой стороны. Выполняйте упражнение по 3-5 раз на каждую сторону.

Напомним, 

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