Молодеем на глазах: эффективные упражнения из йоги для лица
В погоне за стройным и красивым телом многие забывают про лицо. А ведь на него в первую очередь всегда и обращают внимание.
Расслабление мышц
Укрепление мышцы
Укрепление овала лица
Расположит кожу внутри рта. Натяните кожу на зубы. Руку сожмите в кулак и подставьте под подбородок для того, чтобы возникло сопротивление мышц. Внимательно наблюдайте за тем, чтобы во время того, как вы соберете кожу, у вас не прорисовывались морщины вокруг рта. Далее выполняйте следующее. Медленно открывайте и закрывайте нижнее челюсть. Подбородок должен быть слегка приподнят. Кулак выполняет сопротивление. Повторите 30-50 раз.
Укрепление платизмы
Опустите руку на ключицу. Выдвиньте нижнюю челюсть и запрокиньте голову назад. Затем сформируйте из губ форму поцелуя. Удержите это положение на 2-3 секунды, а затем вернитесь в исходное. Повторяйте его 20-30 раз.
Укрепление линии нижней челюсти
Лучше всего выполнять его вместе с кремом. Поставьте два пальца одной руки на центр подбородка, чтобы зафиксировать зажим. Указательный палец другой руки согните в фаланге и поставьте на подбородок. Большой палец этой же руки необходимо завести под подбородок, а именно - за кость. Благодаря этому вы захватите нижнечелюстную дугу между пальцами. Медленно продвигайтесь в сторону уха по кости нижней челюсти. Аналогичные манипуляции делайте и с другой стороны. Выполняйте упражнение по 3-5 раз на каждую сторону.
Напомним,