Как подкачать ягодицы в домашних условиях за неделю: простые упражнения

Для того, чтобы иметь красивое тело необязательно много часов впахивать в зале.

А что для этого нужно сделать?

К счастью, карантин для многих стал отправной точкой для достижения спортивных результатов в домашних условиях. Сегодня мы поделимся простыми упражнениями на ягодицы, которые помогут вам не только поддержать их в форме, но и значительно ее улучшить.

Мостик

Эффективные приседания

Далее выполняем приседания вбок. Для этого вам необходимо стать ровно и сомкнуть стопы вместе. Сделайте шаг вправо и присядьте. При этом таз должен быть отведен назад, а ноги сомкнуты в коленях до прямого угла. После возвращения в исходную позицию повторите его на другую ногу. Следите за вашими коленями. Они должны держаться в пределах пальчиком ног и ни в коем случае не выезжать оттуда. Угол должен быть обязательно прямым.

Кошечка

Но не поза в йоге, а более сложное, но эффективное упражнение. Станьте на четвереньки. Обопритесь на согнутые локти. Поднимите ногу вверх, делая при этом мах. Вы должны ощущать, как напрягаются ваши мышцы. Тяните носок вверх. Повторяйте махи каждой ногой до 20 раз. Как в случае и с мостиком, выполняйте три подхода этого упражнения.

Напомним,

Ложитесь на пол. Вытяните руки вдоль тела. Они должны быть прижаты к полу. Сомкните ноги в коленях и следите за тем, чтобы пятки и пальцы соприкоснулись. Поместите ступни по ширине бедер. Вы должны поднимать таз так, чтобы ваш корпус создавал одну сплошную линию с бедрами. Опустите таз, но не касайтесь пола. Такое упражнение вы должны повторить трижды до 20 повторов.