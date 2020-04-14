Как правильно сделать глазурь для пасхального кулича: главные советы
Признайтесь, вы тоже ждете Пасху ради кулича, политого вкусной глазурью. Вы не одни в своих желаниях.
Консистенция
Следите за консистенцией обязательно. Очень важно получить ее правильной либо она может испортить все ваши старания над куличом. «Правильной» считается консистенция, похожая на сметану. Она должна легко наноситься и крепко держаться.
Пользуйтесь сахарной пудрой
Играйтесь цветами
Для того, чтобы глазурь выглядела интересно и ярко, попробуйте добавить в нее различных пищевых красителей. Дети точно останутся в восторге.
Джем
Перед тем как нанести на кулич помадку, помажьте верхушку джемом. Таким образом вы создадите более ровную поверхность, благоприятную для нанесения глазури. Если все же, помадка получилась слишком жидкая, наносите ее поэтапно, промазывая тонкими слоями при помощи кисточки.
Напомним,