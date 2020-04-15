Как сделать красивую грудь в домашних условиях: главные упражнения

15 апреля 2020 11:00 Антонина Старовойт
Как сделать красивую грудь в домашних условиях: главные упражнения
Как сделать красивую грудь в домашних условиях: главные упражнения
pixabay.com

Многие представительницы прекрасного пола мечтают об упругой и подтянутой груди. Мы угадали?

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Тогда хватит мечтать - пора воплощать задуманное в жизнь. Сегодня мы расскажем о наиболее эффективных Как правильно носить спортивный костюм и выглядеть модно?, которые помогут вам выглядеть отлично в домашних условиях. 

Жим гантелей 

Гантели вы можете заменить бутылками с водой по 1,5 литра. Опуститесь на пол. Возьмите  в руки импровизированные гантели, поднимите руки перед собой так, чтобы ладони смотрели в стороны, а затем согните руки в локтя. Ваше плечо и предплечье должны образовать прямой угол. На вдохе поднимайте гантели вверх, на выдохе опускайте. Опускать гантели необходимо медленно, чтобы не навредить рукам. 

Разведение рук в сторону

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Чтобы разнообразить предыдущее упражнение, нужно не так много. Достаточно поднять руки вертикально. При этом ладони должны смотреть друг на друга. На вдохе опустите руки через низ. Вы должны чувствовать, как растягивается ваша грудь. На выдохе поднимите руки снова вверх. 

Отжимание

Старое и проверенное упражнение, для которого необходимо только ваше желание. Ложитесь на пол лицом вниз. Ноги сомкните вместе. Вес перенесите на грудь. Обоприте руки ладонями об пол. При этом они должны стоять на ширине плеч. Загните пальцы ног вверх.  Подушечки пальцев обоприте на пол. Приподнимите свое тело при помощи рук.  Сделайте одну сплошную линию тела от головы и до пяток.  Это начальная и конечная позиция в отжимании. Помните: чем шире вы расставляете руки, тем эффективнее будет упражнение.

Напомним, 

 

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