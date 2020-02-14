Не хочу ходить в зал: ТОП-3 альтернативных вида спорта для каждого худеющего

14 февраля 2020 11:00 Антонина Старовойт
Не хочу ходить в зал: ТОП-3 альтернативных вида спорта для каждого худеющего
Не хочу ходить в зал: ТОП-3 альтернативных вида спорта для каждого худеющего
pixabay.com

Далеко не все испытывают удовольствие от посещения зала, но не имея альтернативы, идут именно туда. Хватит себя мучать!

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Сегодня мы расскажем про три альтернативные вида спорта, которые полностью заменят вам спортзал. 

Скалолазание 

Скалолазание имеет в себе два огромных плюса. Во-первых, риск буквально минимальный, поскольку вас держат веревки. А во-вторых, польза от тренировок появляется уже после первого раза посещения занятий. Дело в том, что во время подъема вверх у вас задействованы мышцы живота, ног, рук и спины. Поэтому готовьтесь к тому, что на следующей день после взбирания по стенду болеть будет абсолютно все.

Бокс

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Этот вид спорта заменит вам как кардио-, так и силовые тренировки. А иногда и поход к психотерапевту, ведь, нанося удары, вы выплескиваете все негативные эмоции. Перед боксированием мы рекомендуем уделить тридцать минут прыжкам со скакалкой. Таким образом вы адаптируете тело к интенсивным тренировкам. 

Плавание 

Наиболее эффективная кардионагрузка из всех возможных. Вода расслабляет и снимает усталость, поэтому лучше всего отправляться на занятие после рабочего дня. Пять минут в воде и вы уже другой человек, у которого не только открылось второе дыхание, но и укрепились мышцы всего тела. К тому же, плавание помогает сбросить лишние килограммы, наладить проблемы с сердечно-сосудистой системой и побороть бессонницу.

Напомним, 

 

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