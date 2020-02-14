Не хочу ходить в зал: ТОП-3 альтернативных вида спорта для каждого худеющего

Далеко не все испытывают удовольствие от посещения зала, но не имея альтернативы, идут именно туда. Хватит себя мучать!

Сегодня мы расскажем про три альтернативные вида спорта , которые полностью заменят вам спортзал.

Скалолазание

Скалолазание имеет в себе два огромных плюса. Во-первых, риск буквально минимальный, поскольку вас держат веревки. А во-вторых, польза от тренировок появляется уже после первого раза посещения занятий. Дело в том, что во время подъема вверх у вас задействованы мышцы живота, ног, рук и спины. Поэтому готовьтесь к тому, что на следующей день после взбирания по стенду болеть будет абсолютно все.

Бокс

Этот вид спорта заменит вам как кардио-, так и силовые тренировки. А иногда и поход к психотерапевту, ведь, нанося удары, вы выплескиваете все негативные эмоции. Перед боксированием мы рекомендуем уделить тридцать минут прыжкам со скакалкой. Таким образом вы адаптируете тело к интенсивным тренировкам.

Плавание

Наиболее эффективная кардионагрузка из всех возможных. Вода расслабляет и снимает усталость, поэтому лучше всего отправляться на занятие после рабочего дня. Пять минут в воде и вы уже другой человек, у которого не только открылось второе дыхание, но и укрепились мышцы всего тела. К тому же, плавание помогает сбросить лишние килограммы, наладить проблемы с сердечно-сосудистой системой и побороть бессонницу.

Напомним,