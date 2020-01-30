Совместимость по группе крови: это интересно!
Биоэнергетики считают, что совместимость людей в паре следует определять в том числе по группе крови.
Первая и вторая группы кровитипы крови, вас ожидают счастливые и яркие отношения! Дело в том, что представители первой группы отличаются уверенностью в себе, а вторая группа дает своему обладателю аккуратность и педантизм.
Подобные отношения обходятся практически без конфликтов, ведь один партнер дополняет другого!
Первая и третья группы крови
В такой паре связующим звеном может стать тяга к романтике; вам с партнером, наверняка, не придется скучать, ведь и вы, и он способны удивить друг друга.
Представители таких типов крови отличаются преданностью и становятся прекрасными родителями.
Третья и четвертая группы крови
Чтобы остаться вместе, вам придется постараться, ведь изначально представителям таких типов крови сложно ужиться вместе.
Эти люди является настоящими противоположностями, поэтому им следует научиться понимать друг друга.
Партнеры с одинаковой группой крови
Вам легко строить отношениях друг с другом, ведь вы находитесь на одной волне!
Напомним,