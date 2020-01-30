Совместимость по группе крови: это интересно!

30 января 2020 14:30 Алла Лысак
Совместимость по группе крови: это интересно!
Совместимость по группе крови: это интересно!
pixabay.com

Биоэнергетики считают, что совместимость людей в паре следует определять в том числе по группе крови.

Первая и вторая группы крови

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Если вы с партнером имеете такие типы крови, вас ожидают счастливые и яркие отношения! Дело в том, что представители первой группы отличаются уверенностью в себе, а вторая группа дает своему обладателю аккуратность и педантизм.

Подобные отношения обходятся практически без конфликтов, ведь один партнер дополняет другого!

Первая и третья группы крови 

В такой паре связующим звеном может стать тяга к романтике; вам с партнером, наверняка, не придется скучать, ведь и вы, и он способны удивить друг друга.

Представители таких типов крови отличаются преданностью и становятся прекрасными родителями. 

Третья и четвертая группы крови

Чтобы остаться вместе, вам придется постараться, ведь изначально представителям таких типов крови сложно ужиться вместе.

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Возможны частые сомнения в любви партнера, однако, по мнению биоэнергетиков, со временем все разногласия уйдут, ведь вы лучше узнаете друг друга, примете достоинства и недостатки. 

Эти люди является настоящими противоположностями, поэтому им следует научиться понимать друг друга.

Партнеры с одинаковой группой крови

Вам легко строить отношениях друг с другом, ведь вы находитесь на одной волне!

Напомним,

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