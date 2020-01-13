Осторожно: ученые назвали самую опасную группу крови!

13 января 2020 13:00 Антонина Старовойт
Осторожно: ученые назвали самую опасную группу крови!
Осторожно: ученые назвали самую опасную группу крови!
pixabay.com

Британские ученые заключили, что состояние здоровья человека напрямую зависит от его группы крови, а значит, есть определенная группа крови, обладатели которой наиболее подвержены различным заболеваниям.

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В ходе различных исследований ученые пришли к выводу: группа крови напрямую влияет на наше самочувствие, хронические заболевания и подверженность тем или иным страшным недугам. 

Они заключили, что самой «проблемной» является четвертая группа крови. В мире установлено до 8% людей с такой группой крови. Однако они больше остальных подвержены различным заболеваниям.

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К примеру, люди с четвертой группой крови чаще имеют когнитивные заболевания, в том числе и деменцию. Стоит также напомнить о высоком риске развития инсульта. 

Женщины, обладающие четвертой группой крови, чаще выявляют у себя злокачественные опухоли. К сожалению, не обошел этот вопрос и детородную функцию. Люди с такой группой крови реже других становятся родителями. А те, кому удалось родить, чаще всего воспитывают детей одного пола.

Самой характерной чертой представителей четвертой группы крови все еще остается слабая иммунная система.

Напомним, 

 

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