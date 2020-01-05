ТОП-5 причин, почему целоваться полезно для здоровья

Как оказалось, поцелуи - не только акт проявления чувств, но и отличный повод держать свое здоровье в тонусе.

Сегодня мы расскажем, почему целоваться так же полезно для здоровья, как и занятие спортом

Снижает стресс

Поцелуи помогают снизить выработку кортизола - гормона стресса. Помимо этого, они способны увеличить выработку вещества, поднимающего настроение - серотонина, а так же - окситоцина, гормона счастья.

Укрепление иммунной системы

Ученым было доказано: за 10 секунд поцелуя мы обмениваемся более 80 миллионами бактерий. И чем они разнообразнее, тем лучшее влияние они оказывают на здоровье. А семейные пары даже лучше справляются с одинаковыми инфекциями, потому что после множества поцелуев у них уже похожая микрофлора.

Снижение аллергической реакции

Японский иммунолог получил даже премию за это открытие. Как оказалось, 30 минут поцелуев могут снизить эффект аллергической реакции.

Замедление старения

Активный приток крови к лицу при поцелуях способствует выработке коллагена. Это вещество является важным протеином для эластичности кожи. Помимо этого, при поцелуе мы задействуем до 30 лицевых мышц, что выполняет зарядку для лица.

Сжигание калорий

В зависимости от уровня страсти в поцелуе, вы можете сжигать от 2 до 26 калорий в минуту.

Напомним,