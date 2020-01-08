10 мифов о здоровье — это должен знать каждый!

Иногда новые медицинские исследования коренным образом меняют устоявшиеся представления.

Миф №1. Кальций - лучшая защита от остеопороза

Разберемся, во что верить и дальше, а что перестать принимать за истину

Нам с детства внушали: чтобы кости и зубы были крепкими, нужно пить молоко и есть творог. Действительно, до 25 лет кальций очень полезен, но к 30-40 годам полностью сформировавшиеся кости начинают его отторгать. В препаратах, которые специалисты рекомендуют пожилым, наряду с кальцием содержится целый ряд «транспортных» веществ - фармакологи чего только ни придумывают, чтобы доставить важный минерал по назначению. Важную роль играют и другие витамины и минералы. Недавние исследования снова доказали благотворное влияние на наш организм антиоксидантов (в частности, витамина С). Прием обогащенных антиоксидантами витаминных комплексов предотвращает разрушение костей. Еще один действенный метод - аэробные физические упражнения, в частности бег трусцой или быстрая ходьба.

Миф №2 Нервные клетки не восстанавливаются

Клетки мозга восстанавливаются, причем с довольно высокой скоростью. Это подтвердили ученые из Каролинского института, Швеция. Во время процесса под названием нейрогенез вырабатываются новые нейроны в гиппокампе - отделе мозга, ответственном за обучение, долгосрочную память и формирование эмоций. У взрослых людей их образуется до 700 в день. И эти «поздние» (не существовавшие на момент рождения) нейроны значительно влияют на функции мозга.

Миф №3. Злоупотребление сладким ведет к диабету

То, что большая доза глюкозы вызывает резкий подъем уровня сахара в крови и нарушает инсулиновый баланс, - правда. То, что исключительно в результате этого развивается диабет, - нет. Все гораздо сложнее. Настоящая причина заболевания - неправильный образ жизни. Вредная еда и отсутствие двигательной активности приводит к тучности, а уже она провоцирует диабет второго типа. За последние 20 лет количество болеющих им людей выросло вдвое, и 80% из них страдают ожирением. Так что если не хотите подвергать себя опасности - контролируйте вес.

Миф №4. Холодный душ и кофе помогают протрезветь

Алкоголь расширяет сосуды, из-за чего кровь скорее приливает к коже. Из-за этого нам кажется, что мы чувствуем теплоту. На деле же организм, наоборот, теряет ее намного быстрее - температура тела понижается (именно поэтому не рекомендуется употреблять алкоголь на морозе). И холодный душ не поможет протрезветь. Более того, человек может получить гипотермию или упасть в обморок.

Кофе к процессу возврата в норму тоже не имеет никакого отношения. Разве что создаст иллюзии, иногда опасные. Кофеин может обмануть мозг, заставив его считать, что он уже трезв. Человек совершает не адекватные состоянию поступки - например, садится за руль. Помните: мы трезвеем, когда алкоголь покидает организм. Так что единственное лекарство - время.

Миф №5. Обезболивающее нужно принимать, только когда очень больно

И злоупотребление лекарствами, и полный отказ от них одинаково неправильны. Обезболивающие препараты более эффективны, когда приняты на начальной стадии появления боли, а не когда вы из-за нее готовы на стенку лезть. Порой имеет смысл действовать превентивно. Например, если есть проблемы с суставами, а вам позарез нужно провести день на ногах, лучше выпить обезболивающее заранее.

Миф №6. Если промерзнуть, обязательно заболеешь

Часто можно услышать, что кто-то простыл из-за того, что было очень холодно. На самом деле, от холода никто не заболевает (случаи патологического переохлаждения не в счет). Другое дело, если на фоне ослабленного иммунитета мы в транспорте или на работе «наткнемся» на вирус. Холод в этом случае может стать лишь катализатором болезни. Вместо того чтобы кутаться, подумайте, как поднять себе настроение, - исследование ученых американского университета Carnegie показало, что оптимисты подхватывают респираторные вирусные заболевания на 13% реже, чем пессимисты.

Миф №7. Свежее всегда лучше, чем замороженное

Смотря какое свежее и какое замороженное. Фрукты и овощи, упакованные в сезон, на пике зрелости и с соблюдением технологий, однозначно обладают теми же питательными качествами, что и свежие. Кстати, домашняя заморозка тоже имеет право на существование - при условии, что у вас бытовая морозилка высокого класса. А свежие овощи и фрукты на полке супермаркета теряют свои полезные свойства, так как долгое время проводят в теплой и влажной среде.

Миф №8. Яйца повышают уровень холестерина

Последние исследования показали, что насыщенные и транс-жиры в рационе увеличивают риск сердечных заболеваний больше, чем яйца. Для сравнения: одно яйцо содержит 1,6 г насыщенных жирных кислот, а стакан молока 2%-ной жирности - почти в два раза больше (3 г). Яйца снабжают наш организм белками, а также витаминами А и D. Так что если пару раз в неделю вы едите яйцо на завтрак, просто будьте осторожнее с количеством холестерина, который вы получите в течение дня с другими продуктами.

Миф №9. Токсины выводятся вместе с потом

Потовые железы не связаны с другими выделительными системами человеческого организма, поэтому токсинам там взяться неоткуда. Пот состоит из воды, соли и электролитов, а его выделение - это всего лишь способ организма охлаждаться.

Миф №10. Сердечный приступ вызывает острую боль

В фильмах часто показывают, как человек с мукой на лице хватается за грудь. На самом деле, 40-60% сердечных приступов проходят незамеченными. Еще примерно в 30% боль не такая острая - она больше похожа на странное жжение, отдающее болью в руку.

Ольга Гуляева / Теленеделя