5 фактов о крови, которые вы могли не знать

5 фактов о крови, которые вы могли не знать

Факты о крови, которые позволят вам лучше понять, как устроен человеческий (и не только) организм.

1. Система, которая делит кровь на 4 типа, не является ни уникальной, ни единственной, ученые продолжают использовать сразу 33 Международных классификации групп крови.

2. Донор должен иметь группу крови, сочетающуюся с кровью получателя из-за определенного набора молекул на поверхности эритроцитов.

Если же красные кровяные клетки будут иметь иные молекулы, то у получателя крови начнется иммунная реакция.

3. Некоторые группы крови тесно связаны с этническими группами, а за ее пределами встречаются редко. Например, вторая группа крови чаще всего встречается у европейцев, ее иногда ошибочно считают самой распространенной.

5 фактов о крови, которые вы могли не знать

Это не так, чаще всего встречается первая группа.

4. По одной из научных версий, четвертая группа крови появилась позже в результате смешения двух рас, поэтому она считается самой молодой и наименее изученной на данный момент.

5. Группы крови — не уникальная особенность человека, они встречаются и у животных.

Более того, некоторые братья наши меньшие умеют даже большее разнообразие в типах крови, чем человек. Например, у собак более 10 типов крови.

5 фактов о крови, которые вы могли не знать

Напомним,