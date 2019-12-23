5 фактов о крови, которые вы могли не знать

23 декабря 2019 11:30 Алла Лысак
5 фактов о крови, которые вы могли не знать
5 фактов о крови, которые вы могли не знать

Факты о крови, которые позволят вам лучше понять, как устроен человеческий (и не только) организм.

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1. Система, которая делит кровь на 4 типа, не является ни уникальной, ни единственной, ученые продолжают использовать сразу 33 Международных классификации групп крови.

2. Донор должен иметь группу крови, сочетающуюся с кровью получателя из-за определенного набора молекул на поверхности эритроцитов.

Если же красные кровяные клетки будут иметь иные молекулы, то у получателя крови начнется иммунная реакция. 

3. Некоторые группы крови тесно связаны с этническими группами, а за ее пределами встречаются редко. Например, вторая группа крови чаще всего встречается у европейцев, ее иногда ошибочно считают самой распространенной.

5 фактов о крови, которые вы могли не знать

Это не так, чаще всего встречается первая группа.

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4. По одной из научных версий, четвертая группа крови появилась позже в результате смешения двух рас, поэтому она считается самой молодой и наименее изученной на данный момент. 

5. Группы крови — не уникальная особенность человека, они встречаются и у животных.

Более того, некоторые братья наши меньшие умеют даже большее разнообразие в типах крови, чем человек. Например, у собак более 10 типов крови. 

5 фактов о крови, которые вы могли не знать

Напомним,

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