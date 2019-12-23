5 фактов о крови, которые вы могли не знать
Факты о крови, которые позволят вам лучше понять, как устроен человеческий (и не только) организм.
2. Донор должен иметь группу крови, сочетающуюся с кровью получателя из-за определенного набора молекул на поверхности эритроцитов.
Если же красные кровяные клетки будут иметь иные молекулы, то у получателя крови начнется иммунная реакция.
3. Некоторые группы крови тесно связаны с этническими группами, а за ее пределами встречаются редко. Например, вторая группа крови чаще всего встречается у европейцев, ее иногда ошибочно считают самой распространенной.
Это не так, чаще всего встречается первая группа.
5. Группы крови — не уникальная особенность человека, они встречаются и у животных.
Более того, некоторые братья наши меньшие умеют даже большее разнообразие в типах крови, чем человек. Например, у собак более 10 типов крови.
Напомним,