ТОП-5 продуктов, которые сохранят молодость вашей кожи

13 мая 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 продуктов, которые сохранят молодость вашей кожи
ТОП-5 продуктов, которые сохранят молодость вашей кожи
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Тщательно ухаживаете за кожей? Не упускаете момента задействовать новую масочку?

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Сегодня мы расскажем, как улучшить состояние вашей кожи, не прибегая к помощи масок и дополнительных косметических средств. Все, что вам необходимо - пересмотреть ваш рацион. 

Рыба 

Рыба — главный источник Омега-3. Оно помогает насытить кожу необходимыми ей жирами, а также тонизировать ее. В следствие чего ваша кожа будет выглядеть свежей, отдохнувшей и эластичной. Достаточно добавить рыбу себе на ужин и результаты не заставят вас ждать. 

Кисломолочные продукты

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Обращайте время от времени внимание на всех представителей из семейства кисломолочных. К примеру, творог, кефир, ряженка и различные йогурты (без сахара, конечно) богаты важными для организма бактериями - пробиотиками. Благодаря им мы можем нормализовать микрофлору кишечника. Кроме этого, нам легко защитить лицо от различных высыпаний: акне, угри и аллергические реакции. Кстати, именно они могут привести к раннему старению. 

Орехи

Чтобы сохранить упругость и эластичность, наша кожа нуждается в жирах. Но вот отдавать предпочтение животным жирам не стоит, так как они содержит в своей тушке токсины. Помимо этого, животное мясо может спровоцировать болезненную бледность и повышение холестерина. Рекомендуем обратить внимание на растительные жиры. К примеру, орехи наполнят кожу здоровым блеском, а также придадут ей молодости. 

Брокколи 

Брокколи богатая железом и цинком, который останавливает преждевременное появление морщин. Для того, чтобы возобновить регенерацию клеток вашей кожи, вам необходимо добавить в рацион до 200 граммов брокколи в день. Но будьте осторожны и не переборщите: овощ способствует быстрому газообразованию. 

Черешня

Эта ягода приводит в порядок кровообращение. Помимо этого, наша кожа лучше наливается кровью, что делает ее более упругой и влажной. Хотите придать лицу здоровый вид? Кушайте горсть черешни каждый день.

Напомним, 

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