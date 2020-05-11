Полезная программа: ТОП-3 продуктов, которые помогают сохранить молодость

11 мая 2020 22:10 Александр Кива
Полезная программа: ТОП-3 продуктов, которые помогают сохранить молодость
Полезная программа: ТОП-3 продуктов, которые помогают сохранить молодость

Во вторник, 12 мая, в 10:00 на «Интере» выйдет рейтинг «Полезной программы», посвященный тройке лучших продуктов anti-age.

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Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, с помощью каких овощей и фруктов можно долго оставаться молодыми, красивыми и активными.

Предотвратить процесс старения невозможно, но замедлить его и уменьшить проявления на коже, улучшив ее тонус, реально. Эксперты подтверждают: все необходимые вещества для поддержания красоты и здоровья даже в зрелом возрасте можно получить из таких продуктов, как свекла, авокадо и гранат. Они являются мощными антиоксидантами, содержат натуральные масла, минералы и витамины, необходимые для продления молодости.

«Эти продукты  одни из лучших в списке anti-age, – рассказывает ведущий Александр Лукьяненко.  Свекла, например, хорошо выводит все виды токсинов из организма, улучшает пищеварение, нормализует давление и борется со свободными радикалами – первыми признаками старения. Мякоть спелого плода авокадо насыщена питательными омолаживающими веществами: витаминами А, С и Е, омега-3 жирными кислотами, которые делают кожу упругой и эластичной. А гранат считается королевским плодом для тех, кто хочет оставаться юным много лет. Благодаря жирорастворимым витаминам F и E, входящим в его состав, происходит омоложение кожи и обновление клеток. Если хотите оставаться молодыми и здоровыми, чаще употребляйте свеклу, авокадо и гранат».

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Чем еще полезны эти продукты? И могут ли навредить нашему организму? Как часто можно их есть и в каком виде? На что обращать внимание при покупке? Как правильно употреблять свекольный и гранатовый сок? И какие необычные блюда можно приготовить из свеклы, авокадо и граната, зрители узнают в тематическом выпуске ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер» завтра, 12 мая, в 10:00. Звездные эксперты ток-шоу – певицы Оксана Пекун, Наталья Валевская и Наталка Карпа.

Напомним, 

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