Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

9 мая 2020 10:05 Александр Кива
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Сегодня, 9 мая, на Интере и на нашем сайте TV.UA онлайн - премьера 6-серийного фильма Ни шагу назад-2. На линии фронта

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Ни шагу назад-2. На линии фронта от 09.05.2020 – это продолжение сериала о смелой и юной Тошке Лыткиной, по стечению обстоятельств попавшей в школу подготовки разведчиков-диверсантов.

Вместе с суровым командиром Раем она оказывается в чаще партизанских лесов. Майор получил тяжелое ранение, но Тошка верит, что может его спасти, и прикладывает к этому все усилия. Оба понимают, что любовь настигла их в самый неподходящий момент…

Фашистам все-таки удается схватить раненого Рая. И теперь ради спасения любимого бесстрашная Тошка готова в одиночку сразиться со всей гитлеровской армией! В главных ролях – Валентина Попова, Иван Колесников, Мария Шукшина, Федор Гуринец. Режиссер – Георгий Фероренко.

1-6 серии военной драмы Ни шагу назад-2. На линии фронта (канал Интер) от 09.05.2020 смотрите в 15:00 на канале Интер и сразу после эфира - онлайн онлайн на TV.UA.

Смотреть онлайн 1 серию сериала Ни шагу назад-2. На линии фронта

Смотреть онлайн 2 серию сериала Ни шагу назад-2. На линии фронта

Смотреть онлайн 3 серию сериала Ни шагу назад-2. На линии фронта

Смотреть онлайн 4 серию сериала Ни шагу назад-2. На линии фронта

Смотреть онлайн 5 серию сериала Ни шагу назад-2. На линии фронта

Смотреть онлайн 6 серию сериала Ни шагу назад-2. На линии фронта

Внимание! Серии будут доступны к просмотру после 16:00 9 мая.

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