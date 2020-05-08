Ни шагу назад-2. На линии фронта: исторические локации, настоящее оружие, трюки не по сценарию и другие факты о сериале

В субботу, 9 мая, в 15:00 телеканал «Интер» покажет премьеру 6-серийной военной драмы «Ни шагу назад-2. На линии фронта».

1. Сериал «Ни шагу назад-2. На линии фронта» снимали в Беларуси, недалеко от Минска. «По сценарию все события второго сезона происходят на территории Белоруссии, поэтому мы решили снимать именно там, – рассказывает продюсер сериала Александра Воронина. – Более того, съемки проходили в тех местах, где в годы Великой Отечественной разворачивались сражения с немецкими оккупантами. Каждая локация пропитана духом той войны. Съемки проходили в лесах, где когда-то действовали партизанские отряды. Именно в Белоруссии было самое масштабное партизанское движение, воевали все – от мала до велика. И это идеальное место для съемок фильма о партизанах – о них в большей степени пойдет речь во втором сезоне».

2. Достоверно воссоздать в кадре атмосферу времен Великой Отечественной войны съемочной группе помогал консультант – специалист по военно-историческим реконструкциям. Он следил, чтобы каждый нюанс соответствовал тому, как все было более 75 лет назад. Показывал актерам, как правильно носить военную форму, обращаться с оружием и даже общаться друг с другом и отдавать честь старшим по званию офицерам.

3. В съемках сериала «Ни шагу назад-2. На линии фронта» использовали настоящее оружие, но стреляющее холостыми патронами. Например, один из главных героев картины – снайпер по прозвищу «Седьмой», которого играет Иван Колесников – стреляет из винтовки 1937 года. Актер признается, что стрелять из настоящего оружия ему уже приходилось, хотя роль снайпера исполняет впервые: «Я в детстве занимался стрельбой. Родители отдали меня в театральную школу, но я ее прогуливал и вместо этого ходил на секцию стрельбы, которая находилась в том же здании. У меня была обычная винтовка, и я из нее стрелял. Эти навыки мне очень пригодились во время съемок «Ни шагу назад-2».

4. В военной драме будет много экшена – взрывов, перестрелок, драк. Поэтому на съемочной площадке присутствовал постановщик трюков. Хотя некоторые боевые сцены ставил сам режиссер Георгий Фероренко. В прошлом он занимался боевыми искусствами и прекрасно знает многие нюансы. Кстати, большинство трюков актеры выполняли самостоятельно. Например, исполнительница роли Тошки Валентина Попова «горела» в печке. Актер Федор Гуринец, сыгравший лейтенанта Григория Зеланда, «подрывался» на бомбе и «падал» с высоты трех метров. Случалось, что трюкачить актерам приходилось не по сценарию: в один из дней лошадь испугалась громкого звука и понеслась по полю с повозкой, в которой сидели две актрисы. Девушкам пришлось на ходу выпрыгивать. Экшена добавляла и погода. Однажды во время съемок разразился ураган. Сильный дождь размыл не только дороги, но и место, где должны были снимать одну из ключевых сцен, и группе в экстренном порядке пришлось искать и оборудовать другую локацию.

5. Для съемок в сериале «Ни шагу назад-2. На линии фронта» актерам пришлось многому научиться и обрести навыки, которыми владеют их персонажи. Например, Федор Гуринец учил немецкий язык и брал уроки игры на фортепиано, ведь его герой не только лейтенант, но еще и музыкант, композитор и переводчик. «Мой персонаж 80% текста говорит на немецком, – рассказывает актер. – Это очень сложный язык. Освоить немецкий мне помогали партнеры по сериалу – актеры Маша Токарева и Антон Рубцов, которые живут в Берлине и являются носителями языка. Правда, когда во время съемок забывал слова, начинал говорить, как эльфы у Санта-Клауса в Лапландии (смеется). А фортепиано я осваивал по видеоурокам на YouTube». Кроме того, Федор перед съемками похудел на 7 килограммов: «Чтобы обзавестись впалыми щеками и томным взглядом», – объясняет он. А актриса Вероника Мишаева, сыгравшая в военной драме деревенскую художницу Алесю, училась не только рисовать, но и изготавливать натуральные краски из подручных материалов: «Моя героиня – талантливая художница: она рисует иконы и фрески в церкви. Мне важно было понимать весь процесс: как рисовать, как готовить краски из натуральных продуктов… И это меня так увлекло, что даже после завершения съемок продолжаю рисовать. До этого никогда в жизни не рисовала, а теперь творю».

Какие испытания ждут главных героев военной драмы «Ни шагу назад-2. На линии фронта»? Сможет ли Тошка спасти своего любимого – командира Рая? И чем закончится противостояние партизан и фашистов? Смотрите 9 мая в 15:00 на телеканале «Интер».