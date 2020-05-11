Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 11.05.2020)

11 мая на СТБ зрители увидели 2 серию сериала Папаньки 2 сезон.

В доме Малышевых появился новый житель

Смотрите во 2 серии сериала Папаньки 2 сезон:

В сериале Папаньки 2 сезон 2 серия от 11.05.2020 Жене больше не нужен будильник, ведь в доме каждое утро начинается с громких споров свекрови и невестки. Яна и Максим захотели завести собаку, и Аня одобрительно отреагировалаи на их идею. Поскольку с появлением домашнего любимца дети научатся любви и ответственности. Однако мама Жени раскритиковала эту затею, ведь собака – источник микробов, грязи и беспорядка в квартире. Появится ли новый житель в семье Малышев? Смотрите онлайн сериал Папаньки 2 сезон 2 серия прямо сейчас!

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