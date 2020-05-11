Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 11.05.2020)

11 мая 2020 20:30 Александр Кива
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 11.05.2020)
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 11.05.2020)

11 мая на СТБ зрители увидели 2 серию сериала Папаньки 2 сезон.

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Смотрите во 2 серии сериала Папаньки 2 сезон: 

В доме Малышевых появился новый житель

В сериале Папаньки 2 сезон 2 серия от 11.05.2020 Жене больше не нужен будильник, ведь в доме каждое утро начинается с громких споров свекрови и невестки. Яна и Максим захотели завести собаку, и Аня одобрительно отреагировалаи на их идею. Поскольку с появлением домашнего любимца дети научатся любви и ответственности. Однако мама Жени раскритиковала эту затею, ведь собака – источник микробов, грязи и беспорядка в квартире. Появится ли новый житель в семье Малышев? Смотрите онлайн сериал Папаньки 2 сезон 2 серия прямо сейчас!

Что закипит быстрее: чайник или мозг Егора во время помощи сыну с домашним заданием?

Игорь уже 5 лет ходит в школу, и за это время Егор впервые решил помочь сыну исправить двойки по математике. Однако это оказалось не так просто. После прочтения условия задачи у отца глаза на лоб полезли, но настоящий мужчина так просто не сдается. Как быстро Егору удастся решить задачу пятиклассника? Ответ – в сериале Папаньки сезон 2 серия 2.

Никита стал жертвой сексуальных домогательств

Во время прогулки с дочкой Никите поступило очень необычное предложение: незнакомка Инна попросила сделать ей ребенка. Зачем ей малыш от незнакомого мужчины? Как Никита отреагирует на такую интимную просьбу? И что произойдет, когда обо всем этом узнает Ира?

Саша в очередной раз подтвердил свою безответственность и неумение быть хорошим отцом. Во время прогулки по парку он так активно засматривался и ухаживал за девушками, что потерял своего сына. Удастся ли ему найти парня и в очередной раз не опозориться перед Таней? 

2 серию сериала Папаньки 2 сезон: смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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