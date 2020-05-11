Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 11.05.2020)

11 мая 2020 21:30 Александр Кива
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 11.05.2020)
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 11.05.2020)

11 мая на СТБ зрители увидели 3 серию сериала Папаньки 2 сезон.

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Смотрите в 3 серии сериала Папаньки 2 сезон: 

Женя VS Егор: ​​кто станет новым управляющим домом?

В сериале Папаньки 2 сезон 3 серия от 11.05.2020 Женя и Егор устроили настоящие политические гонки: агитационные листовки, билборды, промо-акции, бесплатные хот-доги – все это ради того, чтобы стать новым управляющим дома. Малышев ответственно подошел к написанию предвыборного плана действий и спросил у жителей их пожелания. А Егор в комедии Папаньки 2 сезон решил не усложнять себе жизнь лишними хлопотами, а просто подкупить людей современными гаджетами, бесплатной едой и освобождением от ежемесячной платы. Чья тактика сработает лучше? И не испортят ли выборы дружбу Егора и Жени?

3 серию сериала Папаньки 2 сезон: смотрите в 20:15 — 22:30 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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