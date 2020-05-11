Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 11.05.2020)

11 мая на СТБ зрители увидели 1 серию сериала Папаньки 2 сезон.

Жены обломали футбол папочек

Смотрите в 1 серии сериала Папаньки 2 сезон:

В сериале Папаньки 2 сезон 1 серия от 11.05.2020 Никита решил серьезно поговорить с Ирой. Его беспокоит, что ребенок растет без материнской ласки и любви, ведь жена постоянно пропадает на работе. Мужчине надоело сидеть дома и стирать пеленки, он хочет почувствовать себя кормильцем семьи, на котором все держится. Удастся ли Никите вырваться на работу и отправить Иру в декретный отпуск? Ответ – в сериале Папаньки 2 сезон.

Женя не может нарадоваться возвращению жены. После долгой разлуки они захотели провести день в постели и почувствовать себя 18-летними хулиганами. Однако с тремя детьми остаться наедине ой как непросто. Удастся ли супругам устроить себе романтический вечер? Смотрите онлайн сериал Папаньки 1 серию 2 сезона.

Егор пустил корни в диван

Егора накрыла волна депрессии и отчаяния. Он не может придумать занятие для развлечения, поэтому весь день скучает перед телевизором. Он настолько обленился, что лень даже каналы переключать. Хорошо, что в доме есть замечательный помощник – робот-пылесос, который и пол уберет, и пиво охлажденное привезет. Однако в комедии Папаньки 2 сезон Егор узнает, что его Света уже несколько месяцев занимается танцами и оттачивает свое мастерство в паре с зажигательным красавчиком. На что решится мужчина, чтобы не потерять авторитет в глазах жены?

Саша нашел новый способ ухаживания за девушками

Саша остался на выходные вдвоем с сыном и сразу понял, что клубные тусовки и ночные развлечения с девушками ему не светят. Однако креативный мужчина не растерялся и придумал отличный способ, как превратить отцовство в приманку для красивых девушек. Хотите увидеть мастер-класс от Саши?

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