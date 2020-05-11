Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 11.05.2020)

11 мая 2020 22:00 Александр Кива
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 11.05.2020)
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 11.05.2020)

11 мая на СТБ зрители увидели 4 серию сериала Папаньки 2 сезон.

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Смотрите в 4 серии сериала Папаньки 2 сезон: 

Первая любовь Шурика

В сериале Папаньки 2 сезон 4 серия от 11.05.2020 быть отцом 7-месячного ребенка ой как не просто. Об этом не понаслышке знает Никита, который в декрете стал похож на привидение. Однако быть папой 7-летнего сына – еще сложнее. Сашу вызвали в школу из-за драки, которую устроил Шурик. Оказывается, в свои юные годы он влюбился... но не в одну из одноклассниц, а в учительницу. Удастся ли Саше объяснить сыну, что это неправильно? Смотрите в сериале Папаньки 2 сезон.

У Тамары Брониславовны чуть сердце не стало. Бабушка увидела, как ее внучка Вика танцует тверк, и развратные движения ей совсем не понравились. Удастся ли Жене объяснить своей маме, что Вика занимается современным искусством, а не чем-то неприличным?

4 серию сериала Папаньки 2 сезон: смотрите в 20:15 — 22:30 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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