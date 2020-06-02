Доктор Комаровский рассказал, можно ли полоскать горло соленой водой для профилактики
2 июня 2020 10:30
Доктор Комаровский рассказал, можно ли полоскать горло соленой водой для профилактики
Можно ли с помощью соленой воды убить вирус или уменьшить его концентрацию в горле?
Евгения Комаровского, полоскание ротовой полости горячей и соленой (или кислой) очищенной водой никак не поможет защититься от новой коронавирусной инфекции.
Конечно, если хотите полоскать горло кипяченой соленой водой — на здоровье! Это не повредит, даже отвлечет от плохих мыслей. Главное, пока полощете горло, продолжайте мыть руки и делайте это на расстоянии двух метров от других людей.COVID-19. Если бы защититься от болезни помогало такое простое действие, человечество не столкнулось бы с пандемией.
Напомним,