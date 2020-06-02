Доктор Комаровский рассказал, можно ли полоскать горло соленой водой для профилактики

2 июня 2020 10:30 Алла Лысак
Доктор Комаровский рассказал, можно ли полоскать горло соленой водой для профилактики
Доктор Комаровский рассказал, можно ли полоскать горло соленой водой для профилактики

Можно ли с помощью соленой воды убить вирус или уменьшить его концентрацию в горле?

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По словам известного украинского терапевта Евгения Комаровского, полоскание ротовой полости горячей и соленой (или кислой) очищенной водой никак не поможет защититься от новой коронавирусной инфекции.

Конечно, если хотите полоскать горло кипяченой соленой водой — на здоровье! Это не повредит, даже отвлечет от плохих мыслей. Главное, пока полощете горло, продолжайте мыть руки и делайте это на расстоянии двух метров от других людей.

Читайте такжеДоктор Комаровский рассказал, можно ли избежать пневмонии при коронавирусе
Комаровский отметил, что врачи давно проверили все возможные способы уничтожения COVID-19. Если бы защититься от болезни помогало такое простое действие, человечество не столкнулось бы с пандемией.

Напомним,

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