Доктор Комаровский объяснил, что такое коллективный иммунитет
Медики и ученые утверждают, что коллективный иммунитет способен остановить коронавирус.
Почему коллективный иммунитет так важен?
Доктор Комаровский решил объяснить подписчикам, почему формирование общего иммунитета остановит COVID-19.
Коллективный иммунитет формируется, если у 95% представителей определенной популяции появляется защита и невосприимчивость к определенному возбудителю. В таком случае циркуляция вируса полностью прекращается, новых случаев нет, защищенными оказываются даже 5% без иммунитета.
Если медикам удастся разработать вакцину, то следствием массовой вакцинации и станет коллективный иммунитет.
Напомним,