Доктор Комаровский объяснил, что такое коллективный иммунитет

13 мая 2020 23:00 Алла Лысак
Доктор Комаровский объяснил, что такое коллективный иммунитет
Доктор Комаровский объяснил, что такое коллективный иммунитет

Медики и ученые утверждают, что коллективный иммунитет способен остановить коронавирус.

Почему коллективный иммунитет так важен? 

Доктор Комаровский решил объяснить подписчикам, почему формирование общего иммунитета остановит COVID-19.

Коллективный иммунитет формируется, если у 95% представителей определенной популяции появляется защита и невосприимчивость к определенному возбудителю. В таком случае циркуляция вируса полностью прекращается, новых случаев нет, защищенными оказываются даже 5% без иммунитета.

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Коллективный иммунитет формируется либо естественным путем (занимает много времени), либо искусственным, когда людей массово вакцинируют для формирования антител к возбудителю.

Если медикам удастся разработать вакцину, то следствием массовой вакцинации и станет коллективный иммунитет. 

Напомним,

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