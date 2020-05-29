Здоровье женщины: почему так важно контролировать гормоны
Rакие гормоны следует регулярно проверять женщинам, чтобы быть красивыми и здоровыми.
В организме женщин работает более 60 различных гормонов. Гормональный фон имеет непосредственное влияние на эмоциональное здоровье. Кроме того, от баланса гормонов зависит и внешний вид женщины.
Как понять, что в организме происходит гормональный дисбаланс
По словам Натальи Самойленко, первое проявление гормонального дисбаланса – эмоциональное.
Частые смены настроения, повышенная эмоциональная чувствительность, нарушения сна, или желание постоянно плакать – это все первая причина проверить свой гормональный фон, – рассказывает врач. – Кроме того, когда гормоны в дисбалансе, у нас страдает внешний вид - ухудшается состояние волос, появляется повышенная сухость кожи или сыпь. Могут быть также нарушения менструального цикла и фертильности.
Признаки нарушения гормонального баланса:
- нерегулярный менструальный цикл;
- рост волос в нетипичных местах;
- выпадение волос на голове;
- резкие перепады настроения;
- резкий рост веса;
- трудности с зачатием;
- сыпь на коже, особенно - на углу нижней челюсти.
Наталия Самойленко отмечает, что женщинам следует ежегодно проходить гормональное обследование, чтобы предупредить возможность развития более серьезных заболеваний.
Особое внимание следует обращать на:
- гормоны щитовидной железы. От работы щитовидной железы зависит метаболизм организма. Поэтому если происходит резкая изменения веса - это причина проверить именно этот гормон;
- «женские половые гормоны»: эстроген, пролактин, прогестерон и другие.
- «гормоны стресса»: кортизол. Сегодня, на фоне карантина и пандемии, у всех растет уровень кортизола - гормона стресса, который влияет на регуляцию обмена веществ и влечет за собой нарушение всех других гормонов;
- инсулин;
- витамин Д.
Чем может грозить несвоевременное диагностирование и проверка гормонов
Своевременная диагностика может предотвратить серьезные заболевания, – говорит эксперт. – Поэтому гормоны следует проверять ежегодно. А женщинам старше 50 лет - даже 2 раза в год. Лучше действовать на опережение и при первых симптомах идти к врачу.
Кроме того, Минздрав Украины рекомендует женщинам ежегодно с 20 лет проводить регулярное клиническое обследование молочных желез. С 21 года - цитологическую диагностику на рак шейки матки (1 раз в 3 года). Начиная с 30 лет стоит также 1 раз в 5 лет проходить тест на вирус папилломы человека. С 40 лет - 1 раз в 2 года маммографию. А женщинам в старшем возрасте, от 50 лет, стоит также ко всем другим обследованиям добавить колоноскопию (1 раз в 5 лет).
Напомним,