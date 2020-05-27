Чем так полезно катание на велосипеде: ТОП-5 основных преимуществ

С приходом теплого сезона самое время обратить внимание на более активные виды спорта. К примеру, катание на велосипеде.

Улучшить сон

Многие люди часто недооценивают велосипед в качестве источника занятий спортом . А зря! Ведь именно благодаря ему вы можете не только подтянуть тело, но и реализовать еще целый ряд улучшений со своим телом.

Езда на велосипеде по утрам помогает организму быстрее проснуться. А вот если вы будете регулярно ездить на нем, ваш сон будет более крепким и здоровым. Также частые поездки снижают гормон стресса в крови, который бывает частой причиной бессонницы.

Ускорить пищеварение

Повысить тонус мышц

Благодаря езде на велосипеде вы с легкостью можете перезапустить ваш обмен веществ. Активная нагрузка улучшает аппетит, а вместе с ним - и ваш метаболизм. Не зря вам хочется есть после такой тренировки. Часовая езда на велосипеде способна сжечь до 400 калорий.

Когда вы едите на велосипеде, у вас задействуется целая группа мышц. В основном вы тренируете ягодицы и внутреннюю поверхность бедра. Вместе с этим улучшается состояние рук. Регулярные занятия также помогают бороться с целлюлитом.

Подкорректировать зрение

Также велосипедная езда очень полезна для тренировки глаз. В первую очередь это связано с тем, что вам необходимо их качественно напрягать в течение всей поездки. Благодаря поездкам вы фокусируетесь и переключаетесь с одного предмета на другой. Подобная тренировка снижает риск развития близорукости и обостряет зрение.

Укрепление мышц сосудисто-сердечной системы

Велопоездки обеспечивают отличные кардионагрузки на ваш организм. Помимо этого, они качественно влияют на укрепление сердечных мышц, тонус сосудов и снижение холестерина в крови. Велосипедная езда часто помогала справиться и улучшить хронические сердечные заболевания.

Напомним,