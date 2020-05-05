Как сделать тонкую талию в домашних условиях: ТОП-3 проверенных способа

Кто же из нас не мечтал об осиной талии, как у моделей с подиумов?

Вакуум живота

К счастью, достичь этого более реально, чем вы когда-либо думали. Достаточно только приложить немного усилий и знать парочку эффективных упражнений

Одно из наиболее популярных и эффективных упражнений. Ежедневный вакуум поможет укрепить мышцы живота, а также улучшить работу внутренних органов. Наиболее оптимальное время для его выполнения - ранее утро натощак. Таким образом вы увеличите эффективность вакуума в два раза. Кстати, это упражнение - настоящее спасение для тех, кто не любит испытывать боль и терпеть сильные мучения при выполнении тех же скручиваний либо планок. Выполнять вакуум очень просто. Прилягте или встаньте, согнув ноги и немного наклонив спину. Сделайте глубокий вдох через нос с помощью живота, а затем плавно начните выпускать воздух через рот. При этом живот вы должны максимально втягивать в себя. Задержите дыхание в таком положение как можно на дольше. Выполняйте это упражнение по 10-15 раз каждое утро.

Скручивания

Планка

Это упражнение рассчитано на укрепление косых мышц живота в пользу активно сжигания калорий. Как правило, выполнять скручивания достаточно сложно, но в скором времени вы увидите эффект своими глазами. Выполнять упражнение необходимо следующим образом. Сядьте на коврик или пол. Вашей опорной точкой должны быть ягодицы. Оторвите ноги от пола, держа при этом спину ровно, а руки - перед собой. На выдохе, поверните корпус в сторону, зафиксируйте его в таком положении на пару секунд. После этого вернитесь в исходное положение. Повторяйте упражнение 10-15 раз по несколько подходов.

По степени сложности упражнение достаточно легкое, но при этом эффективное. Лягте на бок и приподнимите свой корпус. Упор сделайте на предплечье, вытяните руки и сделав упор на предплечье руки, вытяните ноги. Далее втяните мышцы и начните опускать и поднимать корпус. Продолжительность выполнения - 1 минута. Для более продвинутых спортсменов рекомендуется чередовать различные типы планок: на руках, локтях, боковая либо со скручиваниями. Любое из этих упражнений поможет подтянуть тело и привести его в более красивую форму.

Напомним,