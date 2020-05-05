Как сделать тонкую талию в домашних условиях: ТОП-3 проверенных способа

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Вакуум живота
Одно из наиболее популярных и эффективных упражнений. Ежедневный вакуум поможет укрепить мышцы живота, а также улучшить работу внутренних органов. Наиболее оптимальное время для его выполнения - ранее утро натощак. Таким образом вы увеличите эффективность вакуума в два раза. Кстати, это упражнение - настоящее спасение для тех, кто не любит испытывать боль и терпеть сильные мучения при выполнении тех же скручиваний либо планок. Выполнять вакуум очень просто. Прилягте или встаньте, согнув ноги и немного наклонив спину. Сделайте глубокий вдох через нос с помощью живота, а затем плавно начните выпускать воздух через рот. При этом живот вы должны максимально втягивать в себя. Задержите дыхание в таком положение как можно на дольше. Выполняйте это упражнение по 10-15 раз каждое утро.
Скручивания
Планка
По степени сложности упражнение достаточно легкое, но при этом эффективное. Лягте на бок и приподнимите свой корпус. Упор сделайте на предплечье, вытяните руки и сделав упор на предплечье руки, вытяните ноги. Далее втяните мышцы и начните опускать и поднимать корпус. Продолжительность выполнения - 1 минута. Для более продвинутых спортсменов рекомендуется чередовать различные типы планок: на руках, локтях, боковая либо со скручиваниями. Любое из этих упражнений поможет подтянуть тело и привести его в более красивую форму.
Напомним,
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