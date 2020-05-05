Как сделать тонкую талию в домашних условиях: ТОП-3 проверенных способа

5 мая 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как сделать тонкую талию в домашних условиях: ТОП-3 проверенных способа
Как сделать тонкую талию в домашних условиях: ТОП-3 проверенных способа
Pinterest

Кто же из нас не мечтал об осиной талии, как у моделей с подиумов?

Читайте такжеТОП-4 совета, которые просто сейчас помогут вам улучшить ваше психическое здоровье
К счастью, достичь этого более реально, чем вы когда-либо думали. Достаточно только приложить немного усилий и знать парочку эффективных упражнений

Вакуум живота

Одно из наиболее популярных и эффективных упражнений. Ежедневный вакуум поможет укрепить  мышцы живота, а также улучшить работу внутренних органов. Наиболее оптимальное время для его выполнения - ранее утро натощак. Таким образом вы увеличите эффективность вакуума в два раза. Кстати, это упражнение - настоящее спасение для тех, кто не любит испытывать боль и терпеть сильные мучения при выполнении тех же скручиваний либо планок. Выполнять вакуум очень просто.  Прилягте или встаньте, согнув ноги и немного наклонив спину. Сделайте глубокий вдох через нос с помощью живота, а затем плавно начните выпускать воздух через рот. При этом живот вы должны максимально втягивать в себя. Задержите дыхание в таком положение как можно на дольше. Выполняйте это упражнение по 10-15 раз каждое утро.

Скручивания 

Читайте такжеКак сбросить вес на карантине: главные советы
Это упражнение рассчитано на укрепление косых мышц живота в пользу активно сжигания калорий. Как правило, выполнять скручивания достаточно сложно, но в скором времени вы увидите эффект своими глазами. Выполнять упражнение необходимо следующим образом. Сядьте на коврик или пол. Вашей опорной точкой должны быть ягодицы. Оторвите ноги от пола, держа при этом спину ровно, а руки - перед собой. На выдохе, поверните корпус в сторону, зафиксируйте его в таком положении на пару секунд. После этого вернитесь в исходное положение. Повторяйте упражнение 10-15 раз по несколько подходов.

Планка 

По степени сложности упражнение достаточно легкое, но при этом эффективное. Лягте на бок и приподнимите свой корпус. Упор сделайте на предплечье, вытяните руки и  сделав упор на предплечье руки, вытяните ноги. Далее втяните мышцы и начните опускать и поднимать корпус. Продолжительность выполнения - 1 минута. Для более продвинутых спортсменов рекомендуется чередовать различные типы планок: на руках, локтях, боковая либо со скручиваниями. Любое из этих упражнений поможет подтянуть тело и привести его в более красивую форму. 

Напомним, 

 

Облако тегов

спорт советы упражнения зож

Материалы по теме

Как избавиться от растяжек: ТОП-3 эффективных способа
Полезные советы

Как избавиться от растяжек: ТОП-3 эффективных способа
Как справиться с зубной болью, если к стоматологу попасть нельзя?
ЗОЖ

Как справиться с зубной болью, если к стоматологу попасть нельзя?
ТОП-4 ошибки в макияже, которые отталкивают мужчин
Lifestyle

ТОП-4 ошибки в макияже, которые отталкивают мужчин
Тренды 2020: какие брюки выбрать на весну-лето
Lifestyle

Тренды 2020: какие брюки выбрать на весну-лето

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов

Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK