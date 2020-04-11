Тренировка в домашних условиях: ТОП-5 упражнений для поддержания формы

11 апреля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Тренировка в домашних условиях: ТОП-5 упражнений для поддержания формы
Тренировка в домашних условиях: ТОП-5 упражнений для поддержания формы
pixabay.com

Карантин в домашних условиях грозит парой лишних сантиметров на талии каждой. Именно поэтому вам стоит взять силу воли в руки и заняться своим телом просто сейчас.

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Сегодня мы поделимся пятью наиболее эффективными упражнениями , которые легко выполнить в домашних условиях без всяческих проблем. 

Планка 

Займите позу «упор лежа», при этом встав на локти. Они станут вашей опорой в выполнении этого упражнения. Важно помнить: не проваливайте поясницу, не оттопыривайте ягодицы, максимально соберите пресс и правильно дышите. Начинайте выполнять планку от 30 секунд.

Наклоны вбок 

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Находясь в планке, сомкните руки, и наклоняйте таз так, чтобы коснуться одним бедром пола. Сделайте по 10 наклонов на каждую сторону. Начните с трех подходов и дальше наращивайте свою продолжительность. 

Подъем таза 

Займите положение лежа на спине. Ноги при этом держите согнутыми в коленях. Поднимайте корпус, выталкивая бедра до наиболее высокого положения. Задержитесь в этой позе на пару секунд. Важно искусственно напрягать ягодицы и внутреннюю поверхность бедра. Повторите 20 раз.

Упражнение кошка 

Выполняйте упражнение после активной тренировки. Оно отлично расслабит ваши мышцы и зарядит энергией. Встаньте на четвереньки, руки выпрямите в локтях, бедра и голени должны образовать прямой угол. Прогибайте спину на на вдохе вниз, а голову при этом закиньте вверх. Выполняйте до 10 глубоких вдохов и выдохов.  

Упражнение на пресс 

Вернитесь к положению лежа. Согните ноги в коленях. Поднимите корпус вверх с вытянутыми руками и начните резко дышать. Делайте 100 вдохов-выдохов.
Напомним, 

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