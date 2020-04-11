Тренировка в домашних условиях: ТОП-5 упражнений для поддержания формы

Карантин в домашних условиях грозит парой лишних сантиметров на талии каждой. Именно поэтому вам стоит взять силу воли в руки и заняться своим телом просто сейчас.

Планка

Сегодня мы поделимся пятью наиболее эффективными упражнениями , которые легко выполнить в домашних условиях без всяческих проблем.

Займите позу «упор лежа», при этом встав на локти. Они станут вашей опорой в выполнении этого упражнения. Важно помнить: не проваливайте поясницу, не оттопыривайте ягодицы, максимально соберите пресс и правильно дышите. Начинайте выполнять планку от 30 секунд.

Наклоны вбок

Читайте также Одно упражнение, благодаря которому вы точно похудеете Находясь в планке, сомкните руки, и наклоняйте таз так, чтобы коснуться одним бедром пола. Сделайте по 10 наклонов на каждую сторону. Начните с трех подходов и дальше наращивайте свою продолжительность.

Подъем таза

Займите положение лежа на спине. Ноги при этом держите согнутыми в коленях. Поднимайте корпус, выталкивая бедра до наиболее высокого положения. Задержитесь в этой позе на пару секунд. Важно искусственно напрягать ягодицы и внутреннюю поверхность бедра. Повторите 20 раз.

Упражнение кошка

Выполняйте упражнение после активной тренировки. Оно отлично расслабит ваши мышцы и зарядит энергией. Встаньте на четвереньки, руки выпрямите в локтях, бедра и голени должны образовать прямой угол. Прогибайте спину на на вдохе вниз, а голову при этом закиньте вверх. Выполняйте до 10 глубоких вдохов и выдохов.

Упражнение на пресс

Вернитесь к положению лежа. Согните ноги в коленях. Поднимите корпус вверх с вытянутыми руками и начните резко дышать. Делайте 100 вдохов-выдохов.

Напомним,