Избавляемся от целлюлита: ТОП-5 эффективных упражнений

26 марта 2020 11:00 Антонина Старовойт
Избавляемся от целлюлита: ТОП-5 эффективных упражнений
Избавляемся от целлюлита: ТОП-5 эффективных упражнений
pixabay.com

Хотите добиться упругой кожи без злосчастной апельсинов корки?

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Тогда вам стоит внедрить в свою жизнь пару упражнений , которые помогут поддерживав форму на время карантина. 

Бабочка

Сядьте на пол, спину держите ровно. Ноги согните в коленях и подтяните к себе насколько гибкость позволяет. Следите за дыханием: делайте глубокий вдох и выдох.  Плавно опускайте колени к полу. Не делайте резких движений, чтобы не ощущать острой боли. Выполняйте это упражнение 2 минуты.

Сгибание ног 


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Разместитесь на спине. Втяните живот и напрягите мышцы пресса.  На вдохе согните правую ногу в колене и постарайтесь прижать ее к груди. Левая нога должна оставаться прямой. Задержите ногу в таком положении, чтобы прочувствовать мышцы. Не отрывайте таз от пола. С выдохом верните ногу в исходное положение. Теперь проделайте то же самое с левой ногой. Повторяйте упражнение 20 раз.
 

Кошка 

Станьте вертикально на ноги. Распрямите спину. На вдохе округлите спину. Подбородком тянитесь к груди. Задержитесь в таком положении на несколько секунд. На выдохе прогибайте спину. Голову подымите и держите параллельно полу. Повторите это упражнение 10 раз.

Подъем на носочки 

Оставайтесь на ногах. Поставьте их на ширине плеч. Втяните живот. На вдохе резко встаньте на носочки, напрягая икры. Задержитесь в таком положении на несколько секунд. На выдохе опускайтесь вниз. Сделайте упражнение 20 раз.

Велосипед

Ну кто из нас не помнит это упражнение? Для его выполнения необходимо лечь на спину и согнуть ноги в коленях. атем начните имитировать езду на велосипеде. Коленом правой ноги тянитесь к груди, одновременно выпрямляя левую ногу. И наоборот. Повторите упражнение 20 раз.

Напомним, 

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