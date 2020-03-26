Избавляемся от целлюлита: ТОП-5 эффективных упражнений
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Бабочка
Сядьте на пол, спину держите ровно. Ноги согните в коленях и подтяните к себе насколько гибкость позволяет. Следите за дыханием: делайте глубокий вдох и выдох. Плавно опускайте колени к полу. Не делайте резких движений, чтобы не ощущать острой боли. Выполняйте это упражнение 2 минуты.
Сгибание ног
Кошка
Станьте вертикально на ноги. Распрямите спину. На вдохе округлите спину. Подбородком тянитесь к груди. Задержитесь в таком положении на несколько секунд. На выдохе прогибайте спину. Голову подымите и держите параллельно полу. Повторите это упражнение 10 раз.
Подъем на носочки
Оставайтесь на ногах. Поставьте их на ширине плеч. Втяните живот. На вдохе резко встаньте на носочки, напрягая икры. Задержитесь в таком положении на несколько секунд. На выдохе опускайтесь вниз. Сделайте упражнение 20 раз.
Велосипед
Ну кто из нас не помнит это упражнение? Для его выполнения необходимо лечь на спину и согнуть ноги в коленях. атем начните имитировать езду на велосипеде. Коленом правой ноги тянитесь к груди, одновременно выпрямляя левую ногу. И наоборот. Повторите упражнение 20 раз.
Напомним,