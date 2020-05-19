Пляжный сезон 2020: как отдыхать, не подвергая себя опасности
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что этим летом пляжи будут открыты и смогут принимать отдыхающих. Но только с соблюдением карантинных норм.
Эпидемиолог Святослав Протас отмечает – вероятно, что возбудитель болезни может попасть в водоемы через канализацию. Ведь такой случай уже произошел в столице Франции – Париже. Там следы коронавирусной инфекции обнаружили в водопроводной системе. И чтобы быть уверенными, что этого не произойдет – спрашивать надо с местной и центральной власти. По словам эксперта, Министерство здравоохранения не утвердило стандарты качества поверхности водоемов, на которые должны ориентироваться все.
Прежде всего Министерство здравоохранения должно было бы утвердить соответствующие предельные нормативы, а местные службы и лаборатории – обеспечить усиленный лабораторный мониторинг наличия этого возбудителя, в первую очередь – в сточных водах, а уже потом и в открытых,– комментирует эпидемиолог.
Люди там находятся под прямыми солнечными лучами, которые имеют вирулицидное действие, то есть уничтожают вирус. Соленая вода влияет не столько на вирус, сколько на клетку, в которой он живет – разрушается клетка, соответственно, вирусу негде жить, и он также разрушается,– объясняет эпидемиолог.
А вот в пресной воде возбудитель может выживать, однако в Минздраве уверены, что в реках, благодаря течению, инфицироваться «достаточно сложно» и такое возможно только при близком контакте.
Напомним,