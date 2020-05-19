Пляжный сезон 2020: как отдыхать, не подвергая себя опасности

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что этим летом пляжи будут открыты и смогут принимать отдыхающих. Но только с соблюдением карантинных норм.

По словам представителей МОЗа, пляжному сезону 2020-го года – быть. Основным условием было названо соблюдение дистанции между отдыхающими. Ведущие Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» разбирались, что следует знать о купании в водоемах этим летом.

Эпидемиолог Святослав Протас отмечает – вероятно, что возбудитель болезни может попасть в водоемы через канализацию. Ведь такой случай уже произошел в столице Франции – Париже. Там следы коронавирусной инфекции обнаружили в водопроводной системе. И чтобы быть уверенными, что этого не произойдет – спрашивать надо с местной и центральной власти. По словам эксперта, Министерство здравоохранения не утвердило стандарты качества поверхности водоемов, на которые должны ориентироваться все.

Прежде всего Министерство здравоохранения должно было бы утвердить соответствующие предельные нормативы, а местные службы и лаборатории – обеспечить усиленный лабораторный мониторинг наличия этого возбудителя, в первую очередь – в сточных водах, а уже потом и в открытых,

– комментирует эпидемиолог.

Если вы не уверены, что водоем чистый, и в открытых источниках нет никакой информации о его проверке соответствующими службами – лучше не купаться вообще. Что касается дистанции и масочного режима на пляжах – эксперт успокаивает. Все же большая вероятность подхватить болезнь в общественном транспорте.

Люди там находятся под прямыми солнечными лучами, которые имеют вирулицидное действие, то есть уничтожают вирус. Соленая вода влияет не столько на вирус, сколько на клетку, в которой он живет – разрушается клетка, соответственно, вирусу негде жить, и он также разрушается,

– объясняет эпидемиолог.

А вот в пресной воде возбудитель может выживать, однако в Минздраве уверены, что в реках, благодаря течению, инфицироваться «достаточно сложно» и такое возможно только при близком контакте.

Напомним,