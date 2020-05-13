Как избежать эмоциональных покупок и вернуть товар из Интернет-магазинов: полезные советы

13 мая 2020 22:00 Юлия Крутиева
Как избежать эмоциональных покупок и вернуть товар из Интернет-магазинов: полезные советы
Как избежать эмоциональных покупок и вернуть товар из Интернет-магазинов: полезные советы
pixabay.com

Психологи отмечают – восемь из десяти человек совершают покупки на эмоциях. Яркая картинка, предложения, от которых трудно отказаться, и маркетинговые ловушки. Вы и не поняли, как уже приобрели ненужный вам товар.

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Большинство покупок сегодня осуществляется через Интернет. Но и там маркетологи уже умело манипулируют вашими желаниями. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» эксперты рассказали, как не стать жертвой эмоциональной покупки и каким образом вернуть товар, купленный в Интернете.

Для того, чтобы больше не поддаваться на эмоциональные покупки и вернуть ненужный товар, приобретенный в Интернете, надо знать несколько простых, но важных нюансов. Для начала маркетолог советует изучить рекламные предложения товара. Многие детали подскажут вам, что реклама нацелена на то, чтобы вы без раздумий совершили покупку. Например, мозг человека очень хорошо реагирует на сравнение цен. То есть – было 40 гривен, а стало 30. А это эмоциональная ловушка.

Разница в цене более 10%, что является для товара обычной, стимулирует человека осуществить эмоциональную покупку,
– объясняет маркетолог Вадим Пустотин.

Также реклама может заставить покупать, когда предложение касается подарков. Например, предлагается товар один плюс один.

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К тому же, вам надо научиться покупать только то, что целенаправленно искали. Потому интернетовский маркетинг устроен очень хитро. Например, когда вы неделю назад искали пылесос и по каким-то причинам его не купили, реклама девайса будет преследовать вас на любых сайтах. Поэтому, чтобы не совершать эмоциональных покупок, психолог советует, в хорошем смысле этого слова, обманывать сознание.

Если вы решили приобрести 105-е платье, вам необходимо переспать с этой мыслью,
– советует психолог Елена Рыхальская.

А если уже купили – помните, вы имеете право на возврат товара. Ваш гарант того, что вам вернут деньги за покупку в Интернете – это чек или официальное письмо на почте.

Должны указать – кто продавец, его местонахождение, код в едином реестре фирм компаний, чтобы человек мог обратиться с письмом, мог туда отправить товар,
– отмечает юрист Юрий Белоус.

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Поэтому запомните! Можно легко избежать покупки на эмоциях. Во-первых, изучите состав рекламы. Если в ней подарочные предложения или показательное снижение цены – это может быть эмоциональной ловушкой. Во-вторых, с любым желанием покупки вам лучше переспать – утром вы можете и не вспомнить о товаре. И в-третьих, чтобы была возможность вернуть товар в Интернете, требуйте чек с названием компании и ее печатью. Знание этих правил поможет сохранить деньги и избежать бездумной покупки.

Напомним,

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