Как избежать эмоциональных покупок и вернуть товар из Интернет-магазинов: полезные советы
Психологи отмечают – восемь из десяти человек совершают покупки на эмоциях. Яркая картинка, предложения, от которых трудно отказаться, и маркетинговые ловушки. Вы и не поняли, как уже приобрели ненужный вам товар.
Для того, чтобы больше не поддаваться на эмоциональные покупки и вернуть ненужный товар, приобретенный в Интернете, надо знать несколько простых, но важных нюансов. Для начала маркетолог советует изучить рекламные предложения товара. Многие детали подскажут вам, что реклама нацелена на то, чтобы вы без раздумий совершили покупку. Например, мозг человека очень хорошо реагирует на сравнение цен. То есть – было 40 гривен, а стало 30. А это эмоциональная ловушка.
Разница в цене более 10%, что является для товара обычной, стимулирует человека осуществить эмоциональную покупку,– объясняет маркетолог Вадим Пустотин.
Также реклама может заставить покупать, когда предложение касается подарков. Например, предлагается товар один плюс один.
Если вы решили приобрести 105-е платье, вам необходимо переспать с этой мыслью,– советует психолог Елена Рыхальская.
А если уже купили – помните, вы имеете право на возврат товара. Ваш гарант того, что вам вернут деньги за покупку в Интернете – это чек или официальное письмо на почте.
Должны указать – кто продавец, его местонахождение, код в едином реестре фирм компаний, чтобы человек мог обратиться с письмом, мог туда отправить товар,– отмечает юрист Юрий Белоус.
Напомним,