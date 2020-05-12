Вживление чипов в тело человека: тотальный контроль или облегчение жизни?

Впервые в Украине! Во львовской стоматологии решили установить аппарат, с помощью которого можно рассчитываться рукой! Если у вас вживлен чип. Технологии будущего?

Пока нет – не в Украине, ведь владелец клиники признался – это шутка. А вот в Швеции не шутят! Там уже давно привыкли к чипам под кожей. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» эксперты рассказали, какие преимущества маленького куска железа у вас под кожей, и не будет ли «чипирование» попыткой контролировать человечество.

С таким чипом человек сможет рассчитываться на кассе, просто прикладывая руку, открывать автоматические двери и разблокировать компьютер без пароля. Правда, пока человечество разделилось на два лагеря: одни видят в чипировании облегчения жизни и много плюсов, другие же уверены – чипы под кожей ведут к тотальному контролю над человечеством.

Однако специалисты уверяют – среди плюсов чипирования не только возможность оплатить хлеб без карты и налички, на эти маленькие, но умные технические «зернышки риса» ученые возлагают большие надежды. Особенно в области медицины.

Имплантируются инсулиновые помпы и подается определенное количество инсулина в определенное время человеку – это помогает поддерживать нормальный уровень жизни. Существуют кардиостимуляторы, которые помогают человеку поддерживать ритм сердца,

– рассказала кандидат психологических наук и эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева.

А вот разработчики технологий американской компании планируют сделать чип для людей с деменцией, которые часто теряются и не помнят, кто они. Также специальный датчик смог бы доносить информацию родителям о местонахождении их детей. Но это палка в двух концах. Желание родителей не потерять детей можно понять. Но как насчет приватности? В чип можно вживить любую информацию. И в этом его опасность. Ведь «сломав» чип, к личной информации человека может получить доступ любой желающий.

Можно получить доступ к перемещению человека, к его биомедицинской карточке, к его паролям, например, взломать пароль банковской карты, – рассказал футуролог Алексей Толкачев. – Дальше они смогут считывать информацию о состоянии органов и даже без желания человека спрашивать о помощи принять решение, о психическом расстройстве, которого на самом деле нет.

Но пока ожидания не такая уж и популярная вещь. Возможно, когда каждый второй человек будет с чипом под кожей, будут уже и «несокрушимые» технологии безопасности. А пока следить за человеком можно и с помощью обычного телефона. Вживлять его не надо – люди покупают его сами.

Напомним,