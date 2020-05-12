Вживление чипов в тело человека: тотальный контроль или облегчение жизни?

12 мая 2020 23:30 Юлия Крутиева
Вживление чипов в тело человека: тотальный контроль или облегчение жизни?
Вживление чипов в тело человека: тотальный контроль или облегчение жизни?
pixabay.com

Впервые в Украине! Во львовской стоматологии решили установить аппарат, с помощью которого можно рассчитываться рукой! Если у вас вживлен чип. Технологии будущего?

Читайте такжеВ мае украинцы смогут увидеть в небе уникальную ядовитую комету
Пока нет – не в Украине, ведь владелец клиники признался – это шутка. А вот в Швеции не шутят! Там уже давно привыкли к чипам под кожей. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» эксперты рассказали, какие преимущества маленького куска железа у вас под кожей, и не будет ли «чипирование» попыткой контролировать человечество.

С таким чипом человек сможет рассчитываться на кассе, просто прикладывая руку, открывать автоматические двери и разблокировать компьютер без пароля. Правда, пока человечество разделилось на два лагеря: одни видят в чипировании облегчения жизни и много плюсов, другие же уверены – чипы под кожей ведут к тотальному контролю над человечеством.

Однако специалисты уверяют – среди плюсов чипирования не только возможность оплатить хлеб без карты и налички, на эти маленькие, но умные технические «зернышки риса» ученые возлагают большие надежды. Особенно в области медицины.

Имплантируются инсулиновые помпы и подается определенное количество инсулина в определенное время человеку – это помогает поддерживать нормальный уровень жизни. Существуют кардиостимуляторы, которые помогают человеку поддерживать ритм сердца,
– рассказала кандидат психологических наук и эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева.

Читайте такжеВирусологи назвали наиболее вероятный способ заразиться коронавирусом
А вот разработчики технологий американской компании планируют сделать чип для людей с деменцией, которые часто теряются и не помнят, кто они. Также специальный датчик смог бы доносить информацию родителям о местонахождении их детей. Но это палка в двух концах. Желание родителей не потерять детей можно понять. Но как насчет приватности? В чип можно вживить любую информацию. И в этом его опасность. Ведь «сломав» чип, к личной информации человека может получить доступ любой желающий.

Можно получить доступ к перемещению человека, к его биомедицинской карточке, к его паролям, например, взломать пароль банковской карты, – рассказал футуролог Алексей Толкачев. – Дальше они смогут считывать информацию о состоянии органов и даже без желания человека спрашивать о помощи принять решение, о психическом расстройстве, которого на самом деле нет.

Но пока ожидания не такая уж и популярная вещь. Возможно, когда каждый второй человек будет с чипом под кожей, будут уже и «несокрушимые» технологии безопасности. А пока следить за человеком можно и с помощью обычного телефона. Вживлять его не надо – люди покупают его сами.

Напомним, 

Облако тегов

наука техника новые технологии новости науки чипы

Материалы по теме

Samsung Smart TV та MEGOGO дарують безліч розваг
Наука и техника

Samsung Smart TV та MEGOGO дарують безліч розвагРеклама
Загадочные 20-е: каждые 100 лет человечество переживает эпидемию
Наука и техника

Загадочные 20-е: каждые 100 лет человечество переживает эпидемию
Ученые показали, как выглядит черная дыра
Наука и техника

Ученые показали, как выглядит черная дыра
Эпидемия, пандемия или эндемия: что происходит с коронавирусом?
Наука и техника

Эпидемия, пандемия или эндемия: что происходит с коронавирусом?

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 10 выпуске от 08.05.2020

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2020)
Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)

Ни шагу назад-2. На линии фронта: смотреть 1-6 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 09.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK