В мае украинцы смогут увидеть в небе уникальную ядовитую комету
В мае на небе появится самая яркая за последние семь лет комета.
Увидеть комету можно невооруженным глазом, ведь она будет самой яркой за последние семь лет.
Специалисты предполагают, что из-за солнечного ветра комета обзаведется сразу двумя хвостами, не только газовым, но и пылевым. Солнце начнет освещать их, поэтому полет кометы ожидается очень зрелищным и ярким.
Не пропустите интересное зрелище, ведь данную комету земляне наблюдали еще в начале IV тыс. до н. э. — в эпоху строительства египетских пирамид.
Напомним,