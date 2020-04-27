В мае украинцы смогут увидеть в небе уникальную ядовитую комету

27 апреля 2020 14:30 Алла Лысак
В мае украинцы смогут увидеть в небе уникальную ядовитую комету
В мае украинцы смогут увидеть в небе уникальную ядовитую комету

В мае на небе появится самая яркая за последние семь лет комета.

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Уже через несколько недель жители Земли станут свидетелями необычного астрономического события, к нашему Солнцу приблизится комета C/2019Y4 Atlas, которую уже назвали ядовитой из-за наличия в ядре опасного вещества под названием циан.

Увидеть комету можно невооруженным глазом, ведь она будет самой яркой за последние семь лет. 

Специалисты предполагают, что из-за солнечного ветра комета обзаведется сразу двумя хвостами, не только газовым, но и пылевым. Солнце начнет освещать их, поэтому полет кометы ожидается очень зрелищным и ярким. 

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Ближе всего комета окажется к земле (за 117 млн километров, ближе Меркурия) 24 мая, по мере приближения к Солнцу она, вероятно, начнет стремительно испаряться. 

Не пропустите интересное зрелище, ведь данную комету земляне наблюдали еще в начале IV тыс. до н. э.  — в эпоху строительства египетских пирамид.

Напомним,

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