В мае украинцы смогут увидеть в небе уникальную ядовитую комету

В мае украинцы смогут увидеть в небе уникальную ядовитую комету

В мае на небе появится самая яркая за последние семь лет комета.

Уже через несколько недель жители Земли станут свидетелями необычного астрономического события, к нашему Солнцу приблизится комета C/2019Y4 Atlas, которую уже назвали ядовитой из-за наличия в ядре опасного вещества под названием циан.

Увидеть комету можно невооруженным глазом, ведь она будет самой яркой за последние семь лет.

Специалисты предполагают, что из-за солнечного ветра комета обзаведется сразу двумя хвостами, не только газовым, но и пылевым. Солнце начнет освещать их, поэтому полет кометы ожидается очень зрелищным и ярким.

Ближе всего комета окажется к земле (за 117 млн километров, ближе Меркурия) 24 мая, по мере приближения к Солнцу она, вероятно, начнет стремительно испаряться.

Не пропустите интересное зрелище, ведь данную комету земляне наблюдали еще в начале IV тыс. до н. э. — в эпоху строительства египетских пирамид.

Напомним,