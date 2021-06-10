Солнечное затмение 10 июня повлияет на все знаки Зодиака: астрологи раскрыли подробности

10 июня 2021 12:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Солнечное затмение 10 июня повлияет на все знаки Зодиака: астрологи раскрыли подробности
Солнечное затмение 10 июня повлияет на все знаки Зодиака: астрологи раскрыли подробности
pixabay.com

10 июня в 13:42 по Киеву начнется кольцевое солнечное затмение. Это явление не только астрономическое, но и астрологическое!

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Кольцевое затмение Солнца будет оказывать длительное влияние на астрологические знаки. Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуем ознакомиться с тем, что принесет это необычное событие вашего знаку зодиака.

Стихия огня — Овен, Лев и Стрелец 

Советуем быть осторожным в личных отношениях, особенно если приходится находиться с близкими в относительно замкнутом пространстве, например, путешествуя на поезде. Можно крупно поссориться и потом пожалеть об этом. 

Наступает крайне неблагоприятное время для рискованных авантюр.

Стихия Воздуха — Близнецы, Весы и Водолей

Прекратите вести себя инфантильно, ведь проблемы никуда не деваются, они накапливаются и грозят лишить вас свободного времени в ближайшем будущем.

Если вам что-то не нравится, не вымещайте злость на близких, они тоже могут поступить с вами резко.

Стихия Земли — Дева, Телец, Козерог

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Не исключены финансовые проблемы, но вы с ними справитесь, если сможете правильно расставить приоритеты. В личной жизни вы должны проявить готовность идти на компромиссы, тем более, что партнер уже близок к точке невозврата.

Не конфликтуйте с коллегами, не давайте им повод сформировать против вас целую коалицию.

Стихия воды — Рак, Скорпион, Рыбы

Вы можете преувеличивать опасности и испытывать необъяснимый страх. Постарайтесь взять себя в руки — трудности будут временными.

Обратите внимание на свое здоровье, эти проблемы могут оказаться реальными и требующими вмешательства. 

Напомним, 

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