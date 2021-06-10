Солнечное затмение 10 июня повлияет на все знаки Зодиака: астрологи раскрыли подробности
10 июня в 13:42 по Киеву начнется кольцевое солнечное затмение. Это явление не только астрономическое, но и астрологическое!
Стихия огня — Овен, Лев и Стрелец
Советуем быть осторожным в личных отношениях, особенно если приходится находиться с близкими в относительно замкнутом пространстве, например, путешествуя на поезде. Можно крупно поссориться и потом пожалеть об этом.
Наступает крайне неблагоприятное время для рискованных авантюр.
Стихия Воздуха — Близнецы, Весы и Водолей
Прекратите вести себя инфантильно, ведь проблемы никуда не деваются, они накапливаются и грозят лишить вас свободного времени в ближайшем будущем.
Если вам что-то не нравится, не вымещайте злость на близких, они тоже могут поступить с вами резко.
Стихия Земли — Дева, Телец, Козерог
Не конфликтуйте с коллегами, не давайте им повод сформировать против вас целую коалицию.
Стихия воды — Рак, Скорпион, Рыбы
Вы можете преувеличивать опасности и испытывать необъяснимый страх. Постарайтесь взять себя в руки — трудности будут временными.
Обратите внимание на свое здоровье, эти проблемы могут оказаться реальными и требующими вмешательства.
Напомним,