Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, у которых начнется лучшая жизнь

9 марта 2021 15:45 Алла Лысак
Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, у которых начнется лучшая жизнь
Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, у которых начнется лучшая жизнь
pixabay.com

Текущая неделя, вплоть до 14 марта, станет удачной для четырех знаков Зодиака.

Они получат шанс изменить жизнь к лучшему.

Дева 

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Родившиеся под знаком Девы заметят, что стали чувствовать себя лучше.

Для достижения поставленных целей вам необходимо прислушиваться к мнению окружающих (в кои-то веки они будут давать правильные советы). Не стоит оставаться в одиночестве на длительное время, лучшим антидепрессантам для вас станет компания близких.

Скорпион

Представителям этого знака желательно сделать как можно больше дел 12 и 13 марта, когда удача всецело будет на их стороне.

Глоба считает, что вы должны посвятить время избавлению от негатива, именно он тащит вас назад, не дает полностью погрузиться в проект или отношения.

Козерог

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Прилив мощной позитивной энергии, которая очень нужна родившимся под знаком Козерога, ожидается 12 и 13 марта.

Астролог советует не рассчитывать на помощь окружающих, делайте все так, будто вы занимаетесь этим в одиночку. Однако совет близкого человека поможет вам добиться славы.

Водолей

Глоба подчеркивает, что представители этого знака Зодиака могут, наконец, найти свое призвание.

Если вы наемный работник, то получите ожидаемое и заслуженное повышение или увеличение зарплаты. Неделя принесет много хороших новостей и идеально подойдет для поиска второй половинки или основательного шоппинга с близкими. 

Напомним,

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