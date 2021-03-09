Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, у которых начнется лучшая жизнь
Текущая неделя, вплоть до 14 марта, станет удачной для четырех знаков Зодиака.
Они получат шанс изменить жизнь к лучшему.
Дева
Для достижения поставленных целей вам необходимо прислушиваться к мнению окружающих (в кои-то веки они будут давать правильные советы). Не стоит оставаться в одиночестве на длительное время, лучшим антидепрессантам для вас станет компания близких.
Скорпион
Представителям этого знака желательно сделать как можно больше дел 12 и 13 марта, когда удача всецело будет на их стороне.
Глоба считает, что вы должны посвятить время избавлению от негатива, именно он тащит вас назад, не дает полностью погрузиться в проект или отношения.
Козерог
Астролог советует не рассчитывать на помощь окружающих, делайте все так, будто вы занимаетесь этим в одиночку. Однако совет близкого человека поможет вам добиться славы.
Водолей
Глоба подчеркивает, что представители этого знака Зодиака могут, наконец, найти свое призвание.
Если вы наемный работник, то получите ожидаемое и заслуженное повышение или увеличение зарплаты. Неделя принесет много хороших новостей и идеально подойдет для поиска второй половинки или основательного шоппинга с близкими.
Напомним,