Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ожидают трудности в марте
Март будет не самым простым месяцем для четырех представителей зодиакального круга. Кого же неприятности не обойдут стороной?
Близнецы
Чтобы решить их, вам необходимо верить в себя, как и прежде. Не лишней будет и помощь со стороны.
Рак
Глоба предупреждает, что неудачи могут настигнуть тех, кто забудет о своих семейных обязанностях, находясь в погоне за финансовым успехом. Любовь – не абсолютная константа, если партнер увидит, что вы к нему остыли, и сам отступит.
Лев
Дева
В марте вам придется сделать над собой усилие, чтобы изменить образ жизни.
Возможно, пора найти новую работу или полезное увлечение, некоторым предстоит избавиться от лени и страхов.
Напомним,