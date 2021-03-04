Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ожидают трудности в марте

4 марта 2021 15:10 Алла Лысак
Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ожидают трудности в марте
Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ожидают трудности в марте
pixabay.com

Март будет не самым простым месяцем для четырех представителей зодиакального круга. Кого же неприятности не обойдут стороной?

Близнецы

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Месяц окажется очень неровным, особенно если учесть, что вплоть до 20 числа вы будете купаться в успехах. Потом произойдет какое-то событие и начнутся неожиданные трудности.

Чтобы решить их, вам необходимо верить в себя, как и прежде. Не лишней будет и помощь со стороны.

Рак 

Глоба предупреждает, что неудачи могут настигнуть тех, кто забудет о своих семейных обязанностях, находясь в погоне за финансовым успехом. Любовь – не абсолютная константа, если партнер увидит, что вы к нему остыли, и сам отступит.

Лев

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Рожденным под знаком Лев Глоба советует взяться за домашние дела. Не оставляйте свои обязанности без внимания не только в быту, но и на работе. Если забросите хотя бы один проект, окажитесь на грани финансовой катастрофы.

Дева

В марте вам придется сделать над собой усилие, чтобы изменить образ жизни.

Возможно, пора найти новую работу или полезное увлечение, некоторым предстоит избавиться от лени и страхов.

Напомним,

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