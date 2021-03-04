Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ожидают трудности в марте

Март будет не самым простым месяцем для четырех представителей зодиакального круга. Кого же неприятности не обойдут стороной?

Близнецы

Месяц окажется очень неровным, особенно если учесть, что вплоть до 20 числа вы будете купаться в успехах. Потом произойдет какое-то событие и начнутся неожиданные трудности.

Чтобы решить их, вам необходимо верить в себя, как и прежде. Не лишней будет и помощь со стороны.

Рак

Глоба предупреждает, что неудачи могут настигнуть тех, кто забудет о своих семейных обязанностях, находясь в погоне за финансовым успехом. Любовь – не абсолютная константа, если партнер увидит, что вы к нему остыли, и сам отступит.

Лев

Дева

Рожденным под знаком Лев Глоба советует взяться за домашние дела. Не оставляйте свои обязанности без внимания не только в быту, но и на работе. Если забросите хотя бы один проект, окажитесь на грани финансовой катастрофы.

В марте вам придется сделать над собой усилие, чтобы изменить образ жизни.

Возможно, пора найти новую работу или полезное увлечение, некоторым предстоит избавиться от лени и страхов.

Напомним,