Как отдохнуть на курорте и уберечь свое здоровье

Как отдохнуть на курорте и уберечь свое здоровье

В этом году украинцы активно планируют новогодние праздники в экзотических странах. Все более популярным становится отпуск в Занзибаре.

Океан там действительно прекрасный, вот только туристы рискуют привезти из Африки смертельную болячку. Журналисты программы «Спецкор» на канале 2+2 рассказали, как провести отпуск без вреда для здоровья.

Врачи рекомендуют туристам перед поездкой в Африку делать прививки против гепатита и желтой лихорадки. А вернувшись в Украину, сдать анализы на тропические инфекции.

На первых порах трудно отличить, чем болен пациент – ковидом или малярией. В мире уже были случаи, когда врачи путали симптомы этих заболеваний и ставили ложный диагноз. Чтобы избежать ошибки, на приеме у врача стоит сразу сказать, что вы ездили в тропическую страну, даже если после поездки прошел год. Болезнь может проявится не сразу, да и не каждый семейный врач в Украине знает симптоматику малярии.

Как отдохнуть на курорте и уберечь свое здоровье / пресс-служба

Сегодня прививки от малярии нет, но от ужасных последствий убережет профилактика. Следует просто пропить специальные таблетки перед и во время отпуска.

Как отдохнуть на курорте и уберечь свое здоровье / пресс-служба

Шокирующую историю украинца, который после отдыха в Мадагаскаре попал в кому, смотрите в видео.

Напомним,