Как отдохнуть на курорте и уберечь свое здоровье

Эксклюзив 17 декабря 2020 16:30 Юлия Крутиева
Как отдохнуть на курорте и уберечь свое здоровье
Как отдохнуть на курорте и уберечь свое здоровье
пресс-служба канала 2+2

В этом году украинцы активно планируют новогодние праздники в экзотических странах. Все более популярным становится отпуск в Занзибаре.

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Океан там действительно прекрасный, вот только туристы рискуют привезти из Африки смертельную болячку. Журналисты программы «Спецкор» на канале 2+2 рассказали, как провести отпуск без вреда для здоровья.

Врачи рекомендуют туристам перед поездкой в Африку делать прививки против гепатита и желтой лихорадки. А вернувшись в Украину, сдать анализы на тропические инфекции. 

На первых порах трудно отличить, чем болен пациент – ковидом или малярией. В мире уже были случаи, когда врачи путали симптомы этих заболеваний и ставили ложный диагноз. Чтобы избежать ошибки, на приеме у врача стоит сразу сказать, что вы ездили в тропическую страну, даже если после поездки прошел год. Болезнь может проявится не сразу, да и не каждый семейный врач в Украине знает симптоматику малярии. 

Как отдохнуть на курорте и уберечь свое здоровье / пресс-служба
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Сегодня прививки от малярии нет, но от ужасных последствий убережет профилактика. Следует просто пропить специальные таблетки перед и во время отпуска.

Как отдохнуть на курорте и уберечь свое здоровье / пресс-служба
Шокирующую историю украинца, который после отдыха в Мадагаскаре попал в кому, смотрите в видео. 

Напомним, 

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