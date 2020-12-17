Как отдохнуть на курорте и уберечь свое здоровье
В этом году украинцы активно планируют новогодние праздники в экзотических странах. Все более популярным становится отпуск в Занзибаре.
Врачи рекомендуют туристам перед поездкой в Африку делать прививки против гепатита и желтой лихорадки. А вернувшись в Украину, сдать анализы на тропические инфекции.
На первых порах трудно отличить, чем болен пациент – ковидом или малярией. В мире уже были случаи, когда врачи путали симптомы этих заболеваний и ставили ложный диагноз. Чтобы избежать ошибки, на приеме у врача стоит сразу сказать, что вы ездили в тропическую страну, даже если после поездки прошел год. Болезнь может проявится не сразу, да и не каждый семейный врач в Украине знает симптоматику малярии.