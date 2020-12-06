Многодетный отец Григорий Решетник рассекретил имя новорожденного сына
6 декабря 2020 12:00
Телеведущий Григорий Решетник с сыном
социальная сеть Instagram
28 ноября Григорий Решетник стал отцом в третий раз. 31-летняя супруга телеведущего родила еще одного мальчика. Молодая мама и ребенок чувствуют себя хорошо и уже находятся дома.
Григорий и Кристина рассекретили имя младшего сына. Они опубликовали трогательные кадры, на которых запечатлены перед выпиской из роддома. Звездные супруги позируют в одинаковых свитерах оранжевого цвета и смотрят на крошечного сына. Малыш же одет в белую рубашку и классические штанишки.
Знайомтесь! Олександр Григорович Решетник. Сьогодні ‒ тиждень нашому маленькому третьому щастю,‒ написала многодетная мама.
Григорий Решетник с женой и сыном / социальная сеть Instagram
Напомним,
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Григорий Решетник с женой и сыном / социальная сеть Instagram
Дети телеведущего Григория Решетника / социальная сеть Instagram