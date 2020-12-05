Снежана Бабкина рассказала, как исполнилось одно из ее предновогодних желаний: Я так сильно верила

5 декабря 2020 18:00 Катерина Даниленко
Снежана Бабкина рассказала, как исполнилось одно из ее предновогодних желаний: Я так сильно верила
Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана
социальная сеть Instagram

Несколько месяцев назад жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана стала жертвой мошенников.

Читайте такжеРваная челка и красные пряди: Мишель Андраде кардинально сменила имидж
Подтверждая свой аккаунт в Instagram, артистка наткнулась на недоброжелателей, которые украли ее страничку. Все это время семья Бабкиных боролась со злоумышленниками и, похоже, справедливость восторжествовала.

Звездной семье удалось отвоевать аккаунт в соцсети. Теперь Снежана снова на связи со своими подписчиками, чему безмерно рада.

Ко мне Дедушка Мороз пришел уже сегодня! Моё желание исполнилось! Вернули страничку! Абсолютно чудесным образом! Я все эти 2 месяца так сильно верила, не создавала новую! И вот чудо. Спасибо всем за тысячи смс в директ Сергея Бабкина со словами ‒ соскучились. Спасибо всем от души, кто пытался помочь, а их очень много… Я вернулась! Шлю вам лучи добра и бесконечные поцелуи,
‒ поделилась счастливая знаменитость.

Снежана Бабкина / социальная сеть Instagram

Читайте такжеАнгел Victoria’s Secret впервые стала мамой: трогательное фото малыша
Поздравить любимую поспешил и Сергей Бабкин, адресовав теплые слова в ее адрес. Музыкант не может поверить, что эта 2-месячная история закончилась хэппи-эндом.

Моя Девочка наконец-то вернулась в Инстаграм-семью. Обязательно подпишитесь! И получайте от нее невероятный заряд любви и тепла,
‒ написал исполнитель.

Напомним,

Сергей и Снежана Бабкины / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Сергей Бабкин фото новости Снежана Бабкина

Материалы по теме

Моя психика не выдержит: Дэниэл Рэдклифф избегает социальных сетей
Новости

Моя психика не выдержит: Дэниэл Рэдклифф избегает социальных сетей
Роман с детективом: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 07.12.2020)
Сериалы

Роман с детективом: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 07.12.2020)
Роман с детективом: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 07.12.2020)
Сериалы

Роман с детективом: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 07.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
Телешоу

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020
Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Популярное видео

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)

Холостячка: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 04.12.2020
Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK