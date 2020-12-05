Снежана Бабкина рассказала, как исполнилось одно из ее предновогодних желаний: Я так сильно верила
Несколько месяцев назад жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана стала жертвой мошенников.
Звездной семье удалось отвоевать аккаунт в соцсети. Теперь Снежана снова на связи со своими подписчиками, чему безмерно рада.
Ко мне Дедушка Мороз пришел уже сегодня! Моё желание исполнилось! Вернули страничку! Абсолютно чудесным образом! Я все эти 2 месяца так сильно верила, не создавала новую! И вот чудо. Спасибо всем за тысячи смс в директ Сергея Бабкина со словами ‒ соскучились. Спасибо всем от души, кто пытался помочь, а их очень много… Я вернулась! Шлю вам лучи добра и бесконечные поцелуи,‒ поделилась счастливая знаменитость.
Моя Девочка наконец-то вернулась в Инстаграм-семью. Обязательно подпишитесь! И получайте от нее невероятный заряд любви и тепла,‒ написал исполнитель.
Напомним,
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