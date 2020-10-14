Снежана Бабкина в слезах объявила, что осталась без работы: Это мой заработок на время карантина

14 октября 2020 12:00 Катерина Даниленко
Снежана Бабкина в слезах объявила, что осталась без работы: Это мой заработок на время карантина
Музыкант Сергей Бабкин с женой Снежаной
социальная сеть Instagram

У жены Сергея Бабкина Снежаны взломали страницу в соцсети.

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Так, в Instagram музыканта появился соответствующий видеоролик, где Снежана обращается к фолловерам с просьбой помочь ей вернуть свой аккаунт в Instagram.

По словам певицы, на днях она решила подтвердить, что ее страница официальная и подала для этого соответствующую заявку. Однако она столкнулась с мошенниками, которые присвоили себе ее Instagram-профиль.

У меня только что украли Instagram. Вы говорите, что я не плачу. Видите, я сижу сейчас и плачу, не знаю, что делать. Несколько дней назад я подала заявку на верификацию, только что мне пришло на почту письмо, что мне нужно нажать и верифицироваться. Я нажала, ввела свою почту, название своего аккаунта, ввела пароль. Потом мне пришла на телефон SMS, я ввела этот код, затем такая вспышка и все! Все исчезает и все... Изменили имя, удалили фото и всю шапку. Я вообще не знаю кому писать и что делать, я ввожу свой пароль, они, видимо, уже его сменили. Никто из моей команды не может зайти на мою страницу,
‒ поделилась Бабкина.

Вечером Снежана связалась с поклонниками еще раз через профиль мужа и объяснила, почему так эмоционально отреагировала на взлом ее профиля. Артистка утверждает, что очень часто именно Instagram для творческих людей во время карантина является основным источником заработка. Так было и у нее.

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Сейчас знаменитость уже смирилась с тем, что ей придется по крупицам собирать все то, на что потратила три или четыре года в соцсети. Звезда пытается восстановить свое эмоциональное состояние и подготовится к марафону, который заранее планировала проводить через онлайн-платформу.

Напомним,

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